Окупанти втратили 131 особу на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 131 військового особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 49 атак, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 131 окупанта, із них 84 – безповоротно", - ідеться в повідомленні.

Також знищено три мотоцикли, три одиниці автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки, гармату, 68 безпілотних літальних апаратів та пошкоджено мотоцикл, гармату, шість укриттів для особового складу противника.

Загалом на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 49 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Шахове, Заповідне, Затишок, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Горіхове та в напрямку населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке. Чотири бойових зіткнення тривають до цього часу.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/28579