23:23 03.09.2025

Італійський суд відклав слухання щодо екстрадиції підозрюваного у справі "Північних потоків" до 9 вересня - ЗМІ

Апеляційний суд Італії в середу розглянув справу про екстрадицію українця, якого Німеччина підозрює в координації атак на три газопроводи Північних потоків у Балтійському морі у 2022 році, але відклав слухання до 9 вересня, повідомляє Reuters опираючись на слова адвоката підозрюваного Ніколу Канестріні.

"49-річного чоловіка, якого у Німеччині називають лише Сергієм К., заарештували минулого місяця поблизу Ріміні за європейським ордером. Суд у Болоньї очікує додаткової інформації про умови його утримання в Німеччині", - повідомив адвокат.

Німецька прокуратура заявляє, що підозрюваний був частиною групи осіб, які заклали вибухові пристрої на газопроводах біля данського острова Борнхольм. Йому інкримінують змову з метою вчинення вибуху, антиконституційну диверсію та знищення важливих об’єктів. За даними слідства, атака готувалася з Ростока на вітрильній яхті майже три роки тому.

Як зазначає видання, італійські карабінери затримали чоловіка 21 серпня в Сан-Клементе, де він перебував на відпочинку з родиною. Під час попередніх судових слухань він повідомив, що раніше служив у війську.

"Мій клієнт заперечує будь-яку участь у цих подіях і закликав італійську Феміду не жертвувати його правами", – зазначив Канестріні.

Джерело: https://www.reuters.com/world/italian-court-adjourns-extradition-hearing-nord-stream-suspect-september-9-2025-09-03/

Теги: #північний #потік #італія #суд

