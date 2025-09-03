Українські рятувальники проходять зовнішню переатестацію INSARAG у Польщі - ДСНС

Фото: https://dsns.gov.ua/

У Гданську триває зовнішня переатестація української пошуково-рятувальної команди INSARAG, що є важливим кроком для підтвердження її кваліфікації на міжнародному рівні, йдеться в повідомленні на сайті відомства ДСНС України.

Під час навчань рятувальники відпрацювали сценарій, максимально наближений до реальних умов. У рамках відпрацювання було врятовано з-під завалів 15 умовно постраждалих, а також проведено унікальну операцію з ампутації руки чоловіку, якого затисло плитою. Роботи тривають цілодобово.

Дії українських фахівців оцінюють 13 класифікаторів із дев’яти країн світу. Окремо працює група Excon, до складу якої входять польські та українські фахівці. Її завданням є розробка сценарію, контроль за відпрацюванням усіх запланованих елементів та дотримання заходів безпеки.

"За словами міжнародних експертів, українській команді притаманні завзятість, професіоналізм та командний дух. На жаль, ці навички вони щодня відточують, ліквідовуючи наслідки російської агресії в Україні", – наголосили експерти.