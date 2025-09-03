Інтерфакс-Україна
Події
21:35 03.09.2025

Українські рятувальники проходять зовнішню переатестацію INSARAG у Польщі - ДСНС

1 хв читати
Українські рятувальники проходять зовнішню переатестацію INSARAG у Польщі - ДСНС
Фото: https://dsns.gov.ua/

https://dsns.gov.ua/news/ostanni-novini/ukrayinski-riatuvalniki-na-pereatestaciyi-v-polshhi-15-vriatovanix?fbclid=IwY2xjawMlZXFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETA2bUxZN28ycm53dWJaS1k4AR6Cq93pNnlwdXL0OPoZCNswqU3L692aXHscnFVZR0wqA0JiZ3KIp4vAxhjR3g_aem_3qY-4eML2HHTNXnNLytB5A</p>У Гданську триває зовнішня переатестація української пошуково-рятувальної команди INSARAG, що є важливим кроком для підтвердження її кваліфікації на міжнародному рівні, йдеться в повідомленні на сайті відомства ДСНС України.

Під час навчань рятувальники відпрацювали сценарій, максимально наближений до реальних умов. У рамках відпрацювання було врятовано з-під завалів 15 умовно постраждалих, а також проведено унікальну операцію з ампутації руки чоловіку, якого затисло плитою. Роботи тривають цілодобово.

Дії українських фахівців оцінюють 13 класифікаторів із дев’яти країн світу. Окремо працює група Excon, до складу якої входять польські та українські фахівці. Її завданням є розробка сценарію, контроль за відпрацюванням усіх запланованих елементів та дотримання заходів безпеки.

"За словами міжнародних експертів, українській команді притаманні завзятість, професіоналізм та командний дух. На жаль, ці навички вони щодня відточують, ліквідовуючи наслідки російської агресії в Україні", – наголосили експерти.

Теги: #польща #преатестація #дснс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:19 02.09.2025
Сікорський вимагає аби Польщу прийняли до G20 - ЗМІ

Сікорський вимагає аби Польщу прийняли до G20 - ЗМІ

18:14 02.09.2025
Рятувальники з України на переатестації у Гданську підтвердять готовність до участі у масштабних міжнародних заходах

Рятувальники з України на переатестації у Гданську підтвердять готовність до участі у масштабних міжнародних заходах

20:10 31.08.2025
Рятувальники витягли трьох хлопців з вентиляційної шахти у Харкові

Рятувальники витягли трьох хлопців з вентиляційної шахти у Харкові

14:48 30.08.2025
УЧХ допомагав постраждалим від повітряної атаки РФ на Запоріжжя

УЧХ допомагав постраждалим від повітряної атаки РФ на Запоріжжя

11:56 30.08.2025
Польща примусово вислала 15 громадян України - ЗМІ

Польща примусово вислала 15 громадян України - ЗМІ

05:45 30.08.2025
Польща підняла авіацію через чергові удари РФ по Україні

Польща підняла авіацію через чергові удари РФ по Україні

22:15 29.08.2025
ДСНС завершила ліквідацію наслідків нічного обстрілу Києва: 25 загиблих, серед них четверо дітей

ДСНС завершила ліквідацію наслідків нічного обстрілу Києва: 25 загиблих, серед них четверо дітей

17:08 29.08.2025
Посол України провів консультації із МВС Польщі щодо умов подальшого перебування українських біженців

Посол України провів консультації із МВС Польщі щодо умов подальшого перебування українських біженців

16:46 29.08.2025
Екскерівник ДСНС Київщини підозрюється у привласненні коштів на будівництві пожежного депо

Екскерівник ДСНС Київщини підозрюється у привласненні коштів на будівництві пожежного депо

15:02 29.08.2025
Польща призупинила всі польоти винищувачів F-16, за винятком оперативних

Польща призупинила всі польоти винищувачів F-16, за винятком оперативних

ВАЖЛИВЕ

Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди – Макрон

Зеленський: Франція та інші країни хочуть наблизити мир, поки не бачимо цих сигналів від РФ

Зеленський прибув до Парижа

У Костянтинівці загинули 9 людей, 7 дістали поранень через ворожі обстріли 3 вересня - влада

Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко

ОСТАННЄ

Чехія у 2026–2030 роках щороку виділятиме понад 40 млн євро в межах програми відновлення України

Речник МЗС Тихий на погрози Путіна: РФ не перемагає, треба серйозно посилити на неї тиск

Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди – Макрон

Зеленський: Франція та інші країни хочуть наблизити мир, поки не бачимо цих сигналів від РФ

Суди переважно стають на бік громадян, які не можуть податись на єВідновлення через втрату документів – нардеп Шуляк

Зеленський щодо сценарію Південної Кореї в Україні: Все можливо

Зеленський прибув до Парижа

Кабмін ініціює штрафи до 51 тис. грн за проникнення на військові об’єкти - нардеп

Гілі не розкриває деталей щодо планів "Коаліції охочих", але вірить, що мир можливий

Окупанти вдарили дроном "Молнія" по Харкову, наслідки встановлюються – мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА