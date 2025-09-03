Речник МЗС Тихий на погрози Путіна: РФ не перемагає, треба серйозно посилити на неї тиск

РФ захопила лише 1% території України за тисячу днів, при цьому втратила понад 1 млн військовослужбовців загиблими та пораненими, наголосив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, коментуючи заяву Володимира Путіна про те, що РФ нібито досягне всіх своїх цілей військовим шляхом, якщо Україна не погодиться на угоду.

"Чого Росія досягла на сьогодні: понад 1 мільйон убитих та поранених російських солдатів; 1% захопленої території України за останні 1000 днів, лише 0,3% під час "літнього наступу"… Росія витрачає 1 мільярд доларів на день на безглузду війну, поки російська соціальна інфраструктура перебуває в руїнах, а її економіка руйнується", - написав Тихий в соцмережі Х в середу.

За його словами, з цього можна зробити висновок, що РФ не перемагає, а Україна не програє у війні, а цільовими аудиторіями заяви Путіна назвав "російських матерів та виробників "Жигулів".

"Треба серйозно посилити тиск на Росію, щоб змусити Москву серйозно поставитися до мирного процесу, про що сьогодні заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга", - додав Тихий.

Як повідомлялося, раніше в середу Сибіга прокоментував вимогу міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова щодо необхідності "міжнародного юридичного визнання" захопленої Росією територій України як "нову серію старих ультиматумів", додавши, що вони стають "дедалі божевільнішими". Він наголосив, що настав час "завдати російській військовій машині серйозних нових санкцій і протверезити Москву".

Міністр також прокоментував заяву Путіна про начебто готовність зустрітися із українським президентом Володимиром Зеленським у Москві, заявивши, що той продовжує морочити всім голову, висуваючи завідомо неприйнятні пропозиції. "Наразі щонайменше сім країн готові прийняти зустріч лідерів України та Росії, щоб покласти край війні. Австрія, Святий Престол, Швейцарія, Туреччина та три держави Затоки", - написав Сибіга у соцмережі Х.