Зеленський: Франція та інші країни хочуть наблизити мир, поки не бачимо цих сигналів від РФ

Франція та інші країни зараз хочуть максимально наблизити мир, проте РФ не дає таких сигналів, тому необхідно збільшити тиск на РФ, щоб перейти до дипломатії, заявив президент України Володимир Зеленський перед початком зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Сьогодні ми знаходимося в такому моменті, коли Франція, як і інші країни, дійсно хочуть наблизити мир максимально. На жаль, поки що ми не бачимо сигналів від Росії, що вони хочуть закінчити. Але я впевнений, що наш союз… і союз Європи з Америкою нам допоможуть збільшити тиск на Росію, щоб перейти до дипломатичного вирішення цього такого складного питання, яке так важливо для спокою в Україні, для миру сталого в Україні", - сказав Зеленський журналістам у середу в Парижі.

Він подякував Франції за надані системи ППО SAMP-T, а також лідерство разом з Великою Британією у "Коаліції охочих".

"Сьогодні у нас буде двостороння розмова, двостороння зустріч з нашими командами, а завтра у нас буде коаліція охочих. Результатом якої, я не знаю в який це день відбудеться, але це точно відбудеться, будуть гарантії безпеки для України", - повідомив глава Української держави.