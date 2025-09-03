Інтерфакс-Україна
Події
19:48 03.09.2025

Гілі не розкриває деталей щодо планів "Коаліції охочих", але вірить, що мир можливий

2 хв читати
Гілі не розкриває деталей щодо планів "Коаліції охочих", але вірить, що мир можливий
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час пʼятого візиту до Києва розповів про результати міністерської зустрічі "Коаліції охочих", яка відбулася в середу, але відмовився розкривати деталі домовленостей, аби "не робити Путіна більш обізнаним".

"Я щойно головував на зустрічі понад 30 міністрів оборони в рамках "Коаліції охочих" і відчуваю величезну повагу з боку міністрів оборони з країн Європи і не тільки до мужності, з якою українці, як військові, так і цивільні, продовжують боротися з незаконним вторгненням Путіна", - сказав Гілі на брифінгу у середу.

Він наголосив на підтримці України та готовності забезпечити "мир, коли він настане".

За словами Гілі, головний меседж зустрічі міністрів "Коаліції охочих" - це "рішучість бути з Україною і українським народом у вашій боротьбі стільки, скільки знадобиться, а також рішучість працювати зараз, щоб забезпечити мир, коли він настане".

"Усі країни, що брали участь в обговоренні, яке я очолював сьогодні вдень разом з вашим міністром оборони Денісом Шмигалем, рішуче налаштовані не розголошувати деталі наших планів, тому що це лише зробить Путіна більш обізнаним", - наголосив міністр.

Водночас він запевнив, що "ці плани і зобов'язання щодо надання літаків, кораблів і військ є суттєвими і реальними".

"Ми віримо, що мир можливий, і ми повинні бути готові, коли він настане", - заявив Гілі.

Теги: #коаліція_охочих #міноборони #британія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:32 03.09.2025
Генсек НАТО візьме участь у віртуальній зустрічі "Коаліції охочих" у четвер

Генсек НАТО візьме участь у віртуальній зустрічі "Коаліції охочих" у четвер

17:00 03.09.2025
Українська Fire Point вироблятиме в Данії паливо для своїх далекобійних ракет "Фламінго"

Українська Fire Point вироблятиме в Данії паливо для своїх далекобійних ракет "Фламінго"

16:27 03.09.2025
Трамп може приєднатися до саміту "Коаліції охочих" у четвер – німецький уряд

Трамп може приєднатися до саміту "Коаліції охочих" у четвер – німецький уряд

11:49 03.09.2025
Рютте сподівається, що після зустрічі "Коаліції охочих" з'явиться чітке уявлення щодо гарантій безпеки для України

Рютте сподівається, що після зустрічі "Коаліції охочих" з'явиться чітке уявлення щодо гарантій безпеки для України

10:54 03.09.2025
Зеленський повідомив, що сьогодні буде у Данії та ввечері – у Парижі

Зеленський повідомив, що сьогодні буде у Данії та ввечері – у Парижі

05:56 02.09.2025
Британія ще на два роки продовжить програму захисту українців

Британія ще на два роки продовжить програму захисту українців

15:54 01.09.2025
Макрон та Стармер головуватимуть на зустрічі "Коаліції охочих" в Єлисейському палаці

Макрон та Стармер головуватимуть на зустрічі "Коаліції охочих" в Єлисейському палаці

12:29 01.09.2025
Групи оповіщення ТЦК з 1 вересня мають застосовувати боді-камери - Міноборони

Групи оповіщення ТЦК з 1 вересня мають застосовувати боді-камери - Міноборони

15:26 31.08.2025
Війна змусила розвідувальні служби змінити свій підхід до інформаційної безпеки - Буданов

Війна змусила розвідувальні служби змінити свій підхід до інформаційної безпеки - Буданов

17:38 28.08.2025
Впровадження IT-вертикалі у ЗСУ, реєстр зброярів, онлайн-послуги ТЦК, запуск системи "Імпульс": Міноборони про плани з цифровізації

Впровадження IT-вертикалі у ЗСУ, реєстр зброярів, онлайн-послуги ТЦК, запуск системи "Імпульс": Міноборони про плани з цифровізації

ВАЖЛИВЕ

Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди – Макрон

Зеленський: Франція та інші країни хочуть наблизити мир, поки не бачимо цих сигналів від РФ

Зеленський прибув до Парижа

У Костянтинівці загинули 9 людей, 7 дістали поранень через ворожі обстріли 3 вересня - влада

Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко

ОСТАННЄ

Речник МЗС Тихий на погрози Путіна: РФ не перемагає, треба серйозно посилити на неї тиск

Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди – Макрон

Зеленський: Франція та інші країни хочуть наблизити мир, поки не бачимо цих сигналів від РФ

Суди переважно стають на бік громадян, які не можуть податись на єВідновлення через втрату документів – нардеп Шуляк

Зеленський щодо сценарію Південної Кореї в Україні: Все можливо

Зеленський прибув до Парижа

Кабмін ініціює штрафи до 51 тис. грн за проникнення на військові об’єкти - нардеп

Окупанти вдарили дроном "Молнія" по Харкову, наслідки встановлюються – мер

Рада хоче дозволити Держспецслужбі транспорту будувати військові та спецоб'єкти – перше читання

ЦПД про нібито просування росіян вглиб Куп’янська: Це фейк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА