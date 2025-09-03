Гілі не розкриває деталей щодо планів "Коаліції охочих", але вірить, що мир можливий
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час пʼятого візиту до Києва розповів про результати міністерської зустрічі "Коаліції охочих", яка відбулася в середу, але відмовився розкривати деталі домовленостей, аби "не робити Путіна більш обізнаним".
"Я щойно головував на зустрічі понад 30 міністрів оборони в рамках "Коаліції охочих" і відчуваю величезну повагу з боку міністрів оборони з країн Європи і не тільки до мужності, з якою українці, як військові, так і цивільні, продовжують боротися з незаконним вторгненням Путіна", - сказав Гілі на брифінгу у середу.
Він наголосив на підтримці України та готовності забезпечити "мир, коли він настане".
За словами Гілі, головний меседж зустрічі міністрів "Коаліції охочих" - це "рішучість бути з Україною і українським народом у вашій боротьбі стільки, скільки знадобиться, а також рішучість працювати зараз, щоб забезпечити мир, коли він настане".
"Усі країни, що брали участь в обговоренні, яке я очолював сьогодні вдень разом з вашим міністром оборони Денісом Шмигалем, рішуче налаштовані не розголошувати деталі наших планів, тому що це лише зробить Путіна більш обізнаним", - наголосив міністр.
Водночас він запевнив, що "ці плани і зобов'язання щодо надання літаків, кораблів і військ є суттєвими і реальними".
"Ми віримо, що мир можливий, і ми повинні бути готові, коли він настане", - заявив Гілі.