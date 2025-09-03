Гілі не розкриває деталей щодо планів "Коаліції охочих", але вірить, що мир можливий

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час пʼятого візиту до Києва розповів про результати міністерської зустрічі "Коаліції охочих", яка відбулася в середу, але відмовився розкривати деталі домовленостей, аби "не робити Путіна більш обізнаним".

"Я щойно головував на зустрічі понад 30 міністрів оборони в рамках "Коаліції охочих" і відчуваю величезну повагу з боку міністрів оборони з країн Європи і не тільки до мужності, з якою українці, як військові, так і цивільні, продовжують боротися з незаконним вторгненням Путіна", - сказав Гілі на брифінгу у середу.

Він наголосив на підтримці України та готовності забезпечити "мир, коли він настане".

За словами Гілі, головний меседж зустрічі міністрів "Коаліції охочих" - це "рішучість бути з Україною і українським народом у вашій боротьбі стільки, скільки знадобиться, а також рішучість працювати зараз, щоб забезпечити мир, коли він настане".

"Усі країни, що брали участь в обговоренні, яке я очолював сьогодні вдень разом з вашим міністром оборони Денісом Шмигалем, рішуче налаштовані не розголошувати деталі наших планів, тому що це лише зробить Путіна більш обізнаним", - наголосив міністр.

Водночас він запевнив, що "ці плани і зобов'язання щодо надання літаків, кораблів і військ є суттєвими і реальними".

"Ми віримо, що мир можливий, і ми повинні бути готові, коли він настане", - заявив Гілі.