18:26 03.09.2025

Сибіга про місце зустрічі лідерів України та РФ: Путін висуваєє завідомо неприйнятні пропозиції

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяву Володимира Путіна про начебто готовність зустрітися із українським президентом Володимиром Зеленським у Москві, заявивши, що той продовжує морочити всім голову, висуваючи завідомо неприйнятні пропозиції.

"Наразі щонайменше сім країн готові прийняти зустріч лідерів України та Росії, щоб покласти край війні. Австрія, Святий Престол, Швейцарія, Туреччина та три держави Затоки", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Він наголосив , що це серйозні пропозиції — і президент Зеленський готовий до такої зустрічі в будь-який момент.

"Однак Путін продовжує морочити всім голову, висуваючи завідомо неприйнятні пропозиції. Лише посилення тиску може змусити Росію врешті-решт поставитися до мирного процесу серйозно", - закликав Сибіга.

