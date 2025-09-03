Інтерфакс-Україна
Події
17:22 03.09.2025

Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко

1 хв читати
Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про проведення в середу першого засідання Керівної ради Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

"Продовжуємо тісну співпрацю з американськими колегами на всіх рівнях. Сьогодні провели перше засідання Керівної ради Інвестиційного фонду відбудови. Це ключовий орган управління, до складу якого увійшли по три представники від України та США", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, американська сторона делегувала міністра фінансів Скотта Бессента, головного інвестиційного директора DFC Коннора Коулмена, віцепрезидента і генерального юрисконсульта DFC Роберта Стеббінса.

"Рада затвердила правила роботи, сформувала комітети, а також надала повноваження на відкриття банківських рахунків Фонду та вибору адміністратора й інвестиційного радника", - розповіла прем'єр.

Вона відзначила, що наступний крок — визначення проєктів для перших пілотних інвестицій.

"У вересні це питання обговоримо з колегами з DFC під час їхнього візиту до Києва. Як ми неодноразово зазначали, американські інвестиції можуть бути гарантією безпеки як для України, так і для американського бізнесу в Україні", - наголосила Свириденко.

Як повідомлялося, 1 вересня Кабінет міністрів України делегував представників від України до керівної ради Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Зокрема, українську сторону представляють міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, заступник міністра Єгор Перелигін та державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич.

Теги: #свириденко #засідання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:28 03.09.2025
Під час засідання "Нордично-Балтійської вісімки" обговорили PURL, ППО, гарантії безпеки – Зеленський

Під час засідання "Нордично-Балтійської вісімки" обговорили PURL, ППО, гарантії безпеки – Зеленський

15:10 03.09.2025
Нагороджені "Хрестом бойових заслуг" отримали статус осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною - закон

Нагороджені "Хрестом бойових заслуг" отримали статус осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною - закон

13:10 01.09.2025
Позачергове засідання Ради НАТО-Україна пройде в Брюсселі через нещодавні атаки РФ - Сибіга

Позачергове засідання Ради НАТО-Україна пройде в Брюсселі через нещодавні атаки РФ - Сибіга

10:12 01.09.2025
Дистанційно в новому навчальному році навчатиметься на 103 тис. учнів менше, ніж торік - Свириденко

Дистанційно в новому навчальному році навчатиметься на 103 тис. учнів менше, ніж торік - Свириденко

13:33 30.08.2025
Свириденко про загибель Парубія: Це глибока втрата для країни

Свириденко про загибель Парубія: Це глибока втрата для країни

00:54 30.08.2025
Свириденко: делегація Міжнародної фінансової корпорації розвитку (DFC) приїде до України у вересні

Свириденко: делегація Міжнародної фінансової корпорації розвитку (DFC) приїде до України у вересні

00:34 30.08.2025
Свириденко закликала до посилення тиску на РФ та негайного припинення вогню в Україні під час Радбезу ООН

Свириденко закликала до посилення тиску на РФ та негайного припинення вогню в Україні під час Радбезу ООН

13:09 29.08.2025
Екстрене засідання Радбезу ООН відбудеться у пʼятницю через російський удар по Києву

Екстрене засідання Радбезу ООН відбудеться у пʼятницю через російський удар по Києву

14:17 20.08.2025
Відбулося засідання Північноатлантичної ради, після обіду – зустріч керівників оборонних відомств країн НАТО

Відбулося засідання Північноатлантичної ради, після обіду – зустріч керівників оборонних відомств країн НАТО

14:03 19.08.2025
Президент Єврокомісії бере участь в засіданні Коаліції охочих

Президент Єврокомісії бере участь в засіданні Коаліції охочих

ВАЖЛИВЕ

У Костянтинівці загинули 9 людей, 7 дістали поранень через ворожі обстріли 3 вересня - влада

Є близько 30 документів безпекових гарантій, але нам потрібно більше ніж ці документи – Зеленський

Під час засідання "Нордично-Балтійської вісімки" обговорили PURL, ППО, гарантії безпеки – Зеленський

Зеленський анонсував розмову з Трампом найближчим часом

Зеленський прибув до Данії

ОСТАННЄ

Фінкомітет Ради вважає доречним визначити НБУ тимчасовим або постійним регулятором крипторинку - Гетманцев

У Костянтинівці загинули 9 людей, 7 дістали поранень через ворожі обстріли 3 вересня - влада

Трамп доручив Міноборони США "бути готовими до стримування" у зв’язку зі зближенням Китаю та РФ – Геґсет

Міністри оборони України та Британії скоординували наступні кроки в посиленні обороноздатності обох держав, готують важливі рішення

Українська Fire Point вироблятиме в Данії паливо для своїх далекобійних ракет "Фламінго"

Половина боєзіткнень на цю годину прийшлася на покровський напрямок - Генштаб

Прем’єрка Данії вважає найважливішою частиною майбутніх гарантій безпеки сильну українську армію

Є близько 30 документів безпекових гарантій, але нам потрібно більше ніж ці документи – Зеленський

Трамп може приєднатися до саміту "Коаліції охочих" у четвер – німецький уряд

Прем’єрка Данії: Я не вірю, що Путін захоче миру, поки його до цього не змусять

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА