22:10 02.09.2025

Трамп заявив що дуже розчарований Путіним і анонсував допомогу

Київ. 2 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Президент США Дональд Трамп заявив, що вкрай розчарований Володимиром Путіним в контексті російсько-української війни попри чудові стосунки з ним, та анонсував пакет допомоги, не уточнивши його розмір та вміст, акцентувавши при цьому, що це не є "питанням України".

"Я дуже розчарований ним. У нас з ним завжди були чудові стосунки. Я дуже розчарований. Тисячі людей гинуть. Це не американці, які гинуть, а росіяни та українці, і їх тисячі, і це війна, яка не має сенсу. І вона б ніколи не почалася, якби я був президентом, і це те, що мене ще більше турбує, тому що вибори були повністю сфальсифіковані, і це ганьба. Побачимо, що буде, але я дуже розчарований президентом Путіним", - сказав Трамп під час телефонного включення в ефірі кореспондента CNN Скотта Дженнінгса у вівторок.

"І ми будемо робити щось, щоб допомогти людям жити. Знаєте, це не питання України - це питання допомоги людям жити. Сім тисяч людей гине щотижня. В основному солдати, але сім тисяч людей. І якщо я можу допомогти зупинити це, я думаю, що маю обов'язок це зробити", - додав президент США.

На питання, чи турбує його, що РФ з КНР можуть сформувати нову вісь проти США, від відповів: "Ні, я зовсім не стурбований, абсолютно ні".

"У нас найсильніша армія у світі, і, повірте, вони ніколи б не наважилися застосувати свої війська проти нас. Повірте, це було б найгіршим рішенням, яке вони могли б ухвалити", - додав Трамп.

Джерело: https://x.com/ScottJenningsKY/status/1962938342892568719

