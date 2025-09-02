Зеленський: Сьогодні узгодили основу для подальших контактів з "Коаліцією охочих" щодо наповнення гарантій безпеки для України

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з усіма представниками, які задіяні в підготовці гарантій безпеки для України, та узгодженні кроків з партнерами, за результатами була узгоджена основа для подальших контактів з учасниками "Коаліції охочих" щодо наповнення гарантій безпеки, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Команди Офісу, МЗС, військові – Головком і Генштаб, – секретар РНБО – усі активно працюють, щоб і в цьому році, і в наступному, і довгостроково – незважаючи на будь-які російські божевілля, – щоб Україна мала достатній захист. І це обов’язково буде. Сьогодні узгодили основу для подальших контактів з учасниками коаліції охочих щодо реального наповнення гарантій безпеки для України", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

За словами президента, Україна активно працює з командою США. Окрім того, найближчим часом будуть контакти з лідерами країн-партнерів у Європі.

"Наші формати, зокрема Україна – Північна Європа, а також Вашингтонський формат, наповнюємо все це змістом максимально", - додав він.

Також триває робота щодо санкцій з Великою Британією, Європейським Союзом і іншими партнерами.

"Синхронізація санкцій – наших і партнерів – це одне з головних завдань на осінь", - наголосив президент.