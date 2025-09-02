Інтерфакс-Україна
Події
20:21 02.09.2025

Над проєктами у сфері культури, історії та релігії в Офісі президента буде працювати військова та науковиця Титаренко

2 хв читати
Керівником проєктів у сфері культури, історії та релігії в Офісі президента України стане Віта Титаренко — військова та науковиця, дружина і сестра героїв, які віддали життя за Україну, повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак та анонсував поповнення штату Офісу ще двома ветеранами .

"Реалізуємо реформу, завдяки якій зросте кількість військових та ветеранів серед працівників у всіх департаментах Офісу президента. Будемо розповідати про цих людей — вони на це заслуговують", - написав Єрмак у телеграмі у вівторок.

Наразі Єрмак представив Віту Титаренко — "військову, науковицю, дружину і сестру героїв, які віддали життя за Україну". "Тепер вона починає новий етап — у нашій команді. Віта працюватиме над проєктами у сфері культури, історії та релігії, а також співпрацюватиме з Інститутом національної пам’яті. Вже з наступного тижня вона приступить до виконання обов’язків. І це лише початок. Цього тижня ми очікуємо ще двох людей", - додав він.

"Віта народилася в Лебедині на Сумщині, закінчила школу, здобула педагогічний і філософський фах, захистила кандидатську та докторську з релігієзнавства. Викладала у вишах Києва, працювала в Інституті філософії НАН України. Навіть під час війни не залишала студентів — читала лекції онлайн, попри складні умови, в яких перебувала", - йдеться у дописі Єрмака.

За його словами, у 2014 році її чоловік, Олексій Титаренко, добровольцем пішов на фронт, а згодом став одним із найсильніших аналітиків в Адміністрації та Офісі президента. У 2022 році подружжя разом пішло на службу. Олексій загинув у боях під Бахмутом. Через пів року Віта втратила ще й брата — Едуарда, який загинув під Вугледаром. Обоє нагороджені орденами "За мужність".

 

Теги: #ветеранка #офіс_президента

