Паліса: Ми все більше замінюємо технікою функції, які раніше виконував боєць

У Силах оборони все більше заміняються технікою функції, які раніше виконував боєць, рівень поповнення підрозділів особовим складом веде до нового ривка в технологіях, вважає заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

"Зараз "вирішує" технологічний фактор. Звісно, на першому місці – людина, завжди. Це наш найякісніший, найцінніший ресурс. Але якщо пам'ятаєте, до ривка щодо дронів свого часу призвів дефіцит боєприпасів. Зараз рівень поповнення підрозділів особовим складом веде до нового ривка — в технологіях. Ми все більше замінюємо технікою функції, які в нас раніше виконував боєць. Це стосується і логістики, і питань вогневого ураження, і розвідки, і ще безлічі моментів", - сказав він в інтерв'ю Суспільному у вівторок.

Водночас, Паліса зауважив, що ворог теж технологічно зростає.

Зокрема, росіяни стали дедалі частіше використовувати БпЛА "Shahed" на передньому краю фронта або на його тактичній глибині.

Заступник керівника Офісу зазначив, що це демонструє передусім те, що росіянам бракує вогневої потужності.

"Це показник, що штатними засобами своїх механізованих підрозділів вони не отримують ефекту, який їм треба для подальшого просування. Вони компенсують це просуванням малими групами, часто без достатньої розвідки, часто без потрібної логістики, без забезпечення відповідного рівня управління й так далі", - пояснив він.

Окрім того, на деяких ділянках падає і якість управління.

"І, до речі, мені здається, що всі ці ультиматуми, які Російська Федерація дозволяє собі класти на стіл, частково є наслідком грубого введення в оману свого вищого командування про реальний стан справ на фронті", - наголосив Паліса.