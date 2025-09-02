Інтерфакс-Україна
Події
18:40 02.09.2025

СБУ сприймає підозру Вітюку як помсту за затримання співробітників НАБУ

Служба безпеки України (СБУ) сприймає підозру бригадному генералу Іллі Вітюку як помсту за затримання співробітників НАБУ, заявили у спецслужбі.

"Співробітники НАБУ та САП оголосили підозру бригадному генералу Служби безпеки України І.Вітюку. СБУ сприймає такі дії, як відповідь на обґрунтоване затримання Службою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня цього року", йдеться в офіційному коментарі СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

В коментарі СБУ нагадали, "нещодавно СБУ викрила на торгівлі з РФ (ст. 111-2 ККУ) одного з керівників міжрегіональних управлінь НАБУ, а іншого співробітника Бюро – затримала за державну зраду та передачу інформації до РФ (ст. 111 ККУ).

"На переконання СБУ, оголошення підозри І.Вітюку з боку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є помстою з боку НАБУ та САП за те, що Служба безпеки України ефективно, протидіє російському впливу на державні органи та викрила кількох співробітників Бюро на вчиненні злочинів", - наголосили в СБУ.

Наголошується, що "підозру І.Вітюку оголошено саме після резонансних затримань представників Бюро, хоча відповідне кримінальне провадження було відкрито майже півтора року тому. За цей час співробітники НАБУ й САП не змогли зібрати переконливу доказову базу, яка б підтвердила незаконне збагачення та недостовірне декларування, котре інкримінується І.Вітюку".

В коментарі наголошується, що "приводом для відкриття кримінального провадження стала наявність квартири у його родини, яка нібито придбана за заниженою ціною за кошти, котрі нібито не було одержано в законний спосіб. Водночас, слідство проігнорувало: висновки багатьох експертиз, які спростували купівлю житла за заниженою ціною. Зокрема, і тих експертиз, які ініціювало саме НАБУ; висновок НАЗК, яке після проведення ретельних перевірок не знайшло ознак незаконного збагачення в родини І.Вітюка; ведення підприємницької діяльності дружини І.Вітюка та отримання нею законних та задекларованих доходів, за які було придбано житло для родини (підтверджено низкою державних експертиз); покази численних свідків, які попри тиск з боку слідства, спростовують версію сторони обвинувачення".

Теги: #вітюк #сбу #сап #набу

