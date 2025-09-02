Високопосадовця СБУ підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні - САП

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили посадовця СБУ з числа вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

"За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн", - йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі у вівторок.

У правоохоронних органах агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що мова йде про генерала СБУ Іллю Вітюка

За інформацією антикорупційної прокуратури, щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП – від лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги.

"Слідчі встановили, що на рахунки ФОП дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Проте від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою", - наголошується в повідомленні.

Таким чином, як зазначають в САП, зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності.

Крім того, згідно з повідомленням, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн.

Дії високопосадовця СБУ кваліфіковані за ст. 368-5 (незаконне збагачення)та ч. 2 ст. 366-2 (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей на понад 2500 прожиткових мінімумів) КК України.