17:28 02.09.2025

Окупанти передислокували кілька частин з Сумської та Херсонської області в Донецьку – ISW

Російське військове командування передислокувало одні з найкращих своїх сил морської піхоти та повітряно-десантних сил з північної Сумської області та херсонського напрямку до Донецької області, що вказує на бажання окупантів восени 2025 року сконцентруватися на захопленні решти Донецької області, зокрема в районах міст Добропілля, Покровська та Костянтинівки, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у вівторок.

"Передислокація російським командуванням сил з півночі Сумської області до Донецької області свідчить про те, що Росія знижує пріоритет своїх наступальних операцій у Сумській області. Російські війська активізували зусилля з обходу Покровська, просування до Добропілля та обходу фортечного поясу Донецької області України із заходу. Ці зусилля призвели до значних втрат людських ресурсів, що, ймовірно, вимагало від російського військового командування передислокації сил у цей район", - йдеться у зведенні.

Аналітики відзначають, що російський наступ восени 2024 року також був зосереджений на наступальних операціях на покровському напрямку в Донецькій області, що демонструє повільний прогрес РФ у досягненні своїх цілей на полі бою з величезними людськими та матеріальними втратами.

При цьому в ISW вказують, що українські війська 1 вересня просунулися поблизу Покровська. Натомість російські окупаційні війська просунулися поблизу Куп'янська та Новопавлівки, а також у західній частині Запорізької області.

Аналітики наголошують, що Володимир Путін продовжує демонструвати свою небажання йти на компроміс щодо своїх непохитних вимог щодо повної капітуляції України, а його вимоги щодо зміни влади в Україні під час промови на зустрічі Шанхайської організації співпраці (ШОС) не є новими, а повторюють його довоєнні вимоги, яких він дотримувався протягом усієї війни.

Теги: #передислокація #війна #isw

