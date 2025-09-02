Путін і Сі Цзіньпін не обговорювали можливість розміщення китайських миротворців в Україні, стверджує Ушаков

Тема розміщення миротворчого контингенту Китаю в Україні не піднімалася під час спілкування Володимира Путіна і голови КНР Сі Цзіньпіна, повідомляють росЗМІ із посиланням на помічника Путін Юрія Ушакова.

"Теми взагалі про це не було і розмови не було", - сказав Ушаков.

За його словами , Путін повідомив про підсумки контактів з президентом США Дональдом Трампом, зокрема, про поїздку в Анкоридж, а також про телефонні контакти.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп підтримує ідею розміщення в Україні миротворців з Китаю. Газета Financial Times (FT) з посиланням на власні джерела зазначає, що ідею розміщення китайських миротворців в Україні як захід забезпечення її безпеки після завершення війни спочатку висунула Москва.