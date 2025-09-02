Інтерфакс-Україна
Події
15:47 02.09.2025

Путін і Сі Цзіньпін не обговорювали можливість розміщення китайських миротворців в Україні, стверджує Ушаков

1 хв читати
Путін і Сі Цзіньпін не обговорювали можливість розміщення китайських миротворців в Україні, стверджує Ушаков

Тема розміщення миротворчого контингенту Китаю в Україні не піднімалася під час спілкування Володимира Путіна і голови КНР Сі Цзіньпіна, повідомляють росЗМІ із посиланням на помічника Путін Юрія Ушакова.

"Теми взагалі про це не було і розмови не було", - сказав Ушаков.

За його словами , Путін повідомив про підсумки контактів з президентом США Дональдом Трампом, зокрема, про поїздку в Анкоридж, а також про телефонні контакти.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп підтримує ідею розміщення в Україні миротворців з Китаю. Газета Financial Times (FT) з посиланням на власні джерела зазначає, що ідею розміщення китайських миротворців в Україні як захід забезпечення її безпеки після завершення війни спочатку висунула Москва.

Теги: #україна #миротворці #путін #сі_цзіньпін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:07 02.09.2025
Ердоган: Путін та Зеленський "ще не готови" до особистої зустрічі – ЗМІ

Ердоган: Путін та Зеленський "ще не готови" до особистої зустрічі – ЗМІ

13:40 02.09.2025
Путін закликав Європу припинити постачання газу та нафти в Україну

Путін закликав Європу припинити постачання газу та нафти в Україну

16:02 01.09.2025
Ердоган на зустрічі з Путіним: Зусилля Туреччини щодо завершення війни в Україні шляхом встановлення справедливого та тривалого миру тривають

Ердоган на зустрічі з Путіним: Зусилля Туреччини щодо завершення війни в Україні шляхом встановлення справедливого та тривалого миру тривають

14:41 01.09.2025
МЗС України про заяви Путіна на ШОС: Єдиний засіб від такої брехні – тиск на Москву

МЗС України про заяви Путіна на ШОС: Єдиний засіб від такої брехні – тиск на Москву

21:14 31.08.2025
Під час візиту в Китай, Путін знову буде викручуватись – Зеленський

Під час візиту в Китай, Путін знову буде викручуватись – Зеленський

19:28 30.08.2025
Трамп підтвердив тристоронні переговори з Зеленським та Путіним

Трамп підтвердив тристоронні переговори з Зеленським та Путіним

18:17 30.08.2025
Зеленський: Індія готова донести сигнал про припинення вогню Росії та іншим лідерам на саміті ШОС

Зеленський: Індія готова донести сигнал про припинення вогню Росії та іншим лідерам на саміті ШОС

14:14 30.08.2025
Трамп веде переговори щодо розміщення американських приватних військових компаній в Україні - ЗМІ

Трамп веде переговори щодо розміщення американських приватних військових компаній в Україні - ЗМІ

12:07 30.08.2025
Шмигаль подякував США за дозвіл на закупівлю обладнання Україні на $329,1 млн для Patriot і Starlink

Шмигаль подякував США за дозвіл на закупівлю обладнання Україні на $329,1 млн для Patriot і Starlink

10:49 30.08.2025
Під час візиту до Китаю Путін спробує узгодити позиції щодо війни проти України - ЗМІ

Під час візиту до Китаю Путін спробує узгодити позиції щодо війни проти України - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності афілійованої з РПЦ УПЦ (МП)

Суд арештував без права застави підозрюваного у вбивстві Парубія – Офіс генпрокурора

Рютте: Основна увага приділяється зустрічі Зеленського та Путіна на наданню гарантій безпеки

Підозрюваний у вбивстві Парубія сказав журналістам, що визнає свою провину, хоче обміну на українських військових і не виключав замах на Порошенка

Нацполіція викрила схему розкрадання 25 млн грн, виділених на е/є для потреб ЗСУ

ОСТАННЄ

ПС ЗСУ: Сили оборони з 8:00 до 16:00 знешкодили 48 ворожих БПЛА, атака ворога триває

Син підозрюваного у вбивстві Парубія воював у 93-й бригаді й загинув у Бахмуті - ЗМІ

Маніфест 42 закликав Раду підтримати зміни до КПК щодо зменшення тиску на бізнес

Католицький університет на заяви Ворожбит: нам шкода, що ви вирішили залишити УКУ, але ставимося до нього з повагою і розумінням

Середньомісячні зарплати на АЗК з 1 жовтня мають бути не меншими 12 та 16 тис. грн залежно від розташування – закон №4536-ІХ

ЦПД: Путін готує інформаційне алібі і бреше щодо ударів по українській енергетиці

Судитимуть двох екскомандирів військової частини Київщини, які для збагачення приховали самогубство підлеглого - ДБР

Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності афілійованої з РПЦ УПЦ (МП)

Уряд вдосконалив процедуру надання адмінпослуг у галузі насінництва

Міненерго розглядає створення інтерактивної карти для розташування зарядних станцій для електромобілів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА