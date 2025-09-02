Рютте: Основна увага приділяється зустрічі Зеленського та Путіна на наданню гарантій безпеки

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначає, що Захід продовжує перемовини відносно "гарантій безпеки від друзів і партнерів України, США, Європи та інших країн".

Генсек НАТО у вівторок перебуває в Люксембурзі, де провів зустріч з прем'єр-міністром країни Люком Фріденом та міністром оборони Юріко Беке, повідомляє британська The Guardian.

За публікацією, з'явившись на спільній прес-конференції, Рютте подякував президентові США Дональду Трампу за "виведення ситуації з тупика" щодо України та за скликання переговорів у Вашингтоні два тижні тому.

Втім, зазначив Рютте, для тривалого миру необхідна не тільки "сильніша українська армія", а й "гарантії безпеки від друзів і партнерів України, США, Європи та інших країн", які "зараз їх визначають; як ви знаєте, ми проводимо спільні зустрічі в різних форматах, в тому числі і цього тижня".

Рютте сказав, що основна увага приділялася "двом напрямкам": зближенню Зеленського і Путіна "для початку ... обговорення шляхів вирішення конфлікту" та досягненню згоди між європейськими країнами і США щодо довгострокових гарантій безпеки.

Він визнав, що "погана новина полягає в тому, що ми все ще перебуваємо на початковому етапі всього цього".

"Ведеться велика робота, щоб Україна, вступаючи в ці двосторонні або тристоронні переговори, мала непохитну підтримку, що гарантуватиме дотримання Росією будь-якої угоди та унеможливить повторні погрози українській території після укладення угоди", - заявив Рютте.

