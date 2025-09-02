Путін закликав Європу припинити постачання газу та нафти в Україну

Володимир Путін закликав країни Східної Європи припинити постачання газу та нафти в Україну, щоб зупинити удари по російській енергетичній інфраструктурі.

На зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо у вівторок в Пекіні Путін, як повідомляють росЗМІ, також заявив: "Що стосується членства України в ЄС - ми ніколи проти цього не заперечували. Що стосується НАТО - це інше питання… Наша позиція тут відома, ми вважаємо для себе неприйнятним".

За словами Путіна, Україна має сама вирішувати, як забезпечувати свою безпеку, але тут є варіанти, і в цьому питанні в разі завершення війни є можливість знайти консенсус. Путін також заявив, що обговорював з президентом США Дональдом Трампом на Алясці варіанти забезпечення такої безпеки.

Фіцо заявив Путіну, що категорично проти членства України в НАТО, а також, що в п'ятницю в Ужгороді "серйозно" обговорить із Зеленським удари по нафтопроводу "Дружба".

Путін у свою чергу сказав, що Москва "довго терпіла, коли українці завдавали ударів по російській енергоінфраструктурі, а потім почала серйозно відповідати".

Він запропонував закрити для Україні поставки газу по реверсу та електроенергії з Європи, щоб Київ перестав завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, що веде на Захід.

"Українська сторона намагається завдати шкоди нам, але завдає шкоди і нашим партнерам. Україна отримує значний обсяг енергоресурсів через своїх сусідів у Східній Європі. Закрийте їм постачання газу по реверсу, закрийте їм постачання електроенергії, і вони відразу зрозуміють, що є якісь межі їхньої поведінки в області порушення чужих інтересів", - сказав Путін.

Він також заявив, що допускає можливість співпраці з США на Запорізькій АЕС, не виключає і тристоронньої співпраці РФ-США-Україна: "Якщо складуться сприятливі обставини - ми обговорювали це з американськими колегами, - ми можемо навіть втрьох на Запорізькій атомній станції попрацювати".