Інтерфакс-Україна
Події
13:40 02.09.2025

Путін закликав Європу припинити постачання газу та нафти в Україну

2 хв читати
Путін закликав Європу припинити постачання газу та нафти в Україну

Володимир Путін закликав країни Східної Європи припинити постачання газу та нафти в Україну, щоб зупинити удари по російській енергетичній інфраструктурі.

На зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо у вівторок в Пекіні Путін, як повідомляють росЗМІ, також заявив: "Що стосується членства України в ЄС - ми ніколи проти цього не заперечували. Що стосується НАТО - це інше питання… Наша позиція тут відома, ми вважаємо для себе неприйнятним".

За словами Путіна, Україна має сама вирішувати, як забезпечувати свою безпеку, але тут є варіанти, і в цьому питанні в разі завершення війни є можливість знайти консенсус. Путін також заявив, що обговорював з президентом США Дональдом Трампом на Алясці варіанти забезпечення такої безпеки.

Фіцо заявив Путіну, що категорично проти членства України в НАТО, а також, що в п'ятницю в Ужгороді "серйозно" обговорить із Зеленським удари по нафтопроводу "Дружба".

Путін у свою чергу сказав, що Москва "довго терпіла, коли українці завдавали ударів по російській енергоінфраструктурі, а потім почала серйозно відповідати".

Він запропонував закрити для Україні поставки газу по реверсу та електроенергії з Європи, щоб Київ перестав завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, що веде на Захід.

"Українська сторона намагається завдати шкоди нам, але завдає шкоди і нашим партнерам. Україна отримує значний обсяг енергоресурсів через своїх сусідів у Східній Європі. Закрийте їм постачання газу по реверсу, закрийте їм постачання електроенергії, і вони відразу зрозуміють, що є якісь межі їхньої поведінки в області порушення чужих інтересів", - сказав Путін.

Він також заявив, що допускає можливість співпраці з США на Запорізькій АЕС, не виключає і тристоронньої співпраці РФ-США-Україна: "Якщо складуться сприятливі обставини - ми обговорювали це з американськими колегами, - ми можемо навіть втрьох на Запорізькій атомній станції попрацювати".

Теги: #путін #війна #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:02 02.09.2025
Нацполіція викрила схему розкрадання 25 млн грн, виділених на е/є для потреб ЗСУ

Нацполіція викрила схему розкрадання 25 млн грн, виділених на е/є для потреб ЗСУ

12:34 02.09.2025
Негода знеструмила чотири населені пункти у двох областях, енергоспоживання знижується з падінням спеки – "Укренерго"

Негода знеструмила чотири населені пункти у двох областях, енергоспоживання знижується з падінням спеки – "Укренерго"

12:10 02.09.2025
Ворог окупував Воскресенку, просунувся біля Маліївки та Кам'янки – DeepState

Ворог окупував Воскресенку, просунувся біля Маліївки та Кам'янки – DeepState

11:47 02.09.2025
Сили оборони звільнили селище Удачне на Донеччині – Генштаб ЗСУ

Сили оборони звільнили селище Удачне на Донеччині – Генштаб ЗСУ

11:13 02.09.2025
Близько 2 тис. військовослужбовців КНДР загинули у Росії – ЗМІ

Близько 2 тис. військовослужбовців КНДР загинули у Росії – ЗМІ

09:43 02.09.2025
"ДТЕК" відновив електропостачання для 15 400 абонентів Одещини після обстрілів

"ДТЕК" відновив електропостачання для 15 400 абонентів Одещини після обстрілів

17:38 01.09.2025
Відсутність згадки війни РФ проти України в декларації саміту ШОС свідчить про провал дипломатичних зусиль Москви - МЗС

Відсутність згадки війни РФ проти України в декларації саміту ШОС свідчить про провал дипломатичних зусиль Москви - МЗС

16:02 01.09.2025
Ердоган на зустрічі з Путіним: Зусилля Туреччини щодо завершення війни в Україні шляхом встановлення справедливого та тривалого миру тривають

Ердоган на зустрічі з Путіним: Зусилля Туреччини щодо завершення війни в Україні шляхом встановлення справедливого та тривалого миру тривають

14:41 01.09.2025
МЗС України про заяви Путіна на ШОС: Єдиний засіб від такої брехні – тиск на Москву

МЗС України про заяви Путіна на ШОС: Єдиний засіб від такої брехні – тиск на Москву

11:25 01.09.2025
Сибіга: найкращий спосіб віддати данину пам'яті загиблим у Другій світовій війні - не допустити тих самих помилок сьогодні

Сибіга: найкращий спосіб віддати данину пам'яті загиблим у Другій світовій війні - не допустити тих самих помилок сьогодні

ВАЖЛИВЕ

Рютте: Основна увага приділяється зустрічі Зеленського та Путіна на наданню гарантій безпеки

Підозрюваний у вбивстві Парубія сказав журналістам, що визнає свою провину і хоче обміну на українських військових

Нацполіція викрила схему розкрадання 25 млн грн, виділених на е/є для потреб ЗСУ

Сили оборони звільнили селище Удачне на Донеччині – Генштаб ЗСУ

ПС ЗСУ: Збито 120 ворожих БпЛА із 150, є влучання у 9 локаціях

ОСТАННЄ

Стубб "не дуже оптимістичний" стосовно можливості домовитися про перемир'я або про рамки мирних переговорів найближчим часом через РФ

Рютте: Основное внимание уделяется встрече Зеленского и Путина и предоставлению гарантий безопасности

Уламки збитого у Києві БПЛА знайшли на території дитсадка – КМВА

Рютте: Основна увага приділяється зустрічі Зеленського та Путіна на наданню гарантій безпеки

УЧХ продовжує евакуацію цивільних із прифронтових громад Донеччини

Підозрюваний у вбивстві Парубія сказав журналістам, що визнає свою провину і хоче обміну на українських військових

СБУ викрила агентурну групу ФСБ, яка коригувала ворожий вогонь по оборонцях Херсона

Найближчі дні в Україні без опадів, на Прикарпатті та Закарпатті пройдуть короткочасні дощі та грози

В Україні запрацював портал "СтопТиск" задля унеможливлення тиску на бізнес – генпрокурор

Макет надводного безпілотного човна Magura V7 зустрічатиме іноземні делегації у будівлі МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА