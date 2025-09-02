Обстріли Херсонщини: 1 людина загинула, 2 поранені

У Херсонський області внаслідок російських обстрілів загинула 1 людина, ще дві зазнали поранень, повідомляє глава ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення", - ідеться в повідомленні.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Наддніпрянське, Дніпровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Олександрівка, Томина Балка, Широка Балка, Іванівка, Дар'ївка, Федорівка, Берислав, Михайлівка, Раківка, Новорайськ, Високе, Бургунка, Дудчани, Зміївка, Золота Балка, Костирка, Львове, Микільське, Милове, Монастирське, Новоолександрівка, Ольгівка, Саблуківка, Тягинка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу.