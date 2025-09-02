Окупанти за добу втратили 800 осіб та 89 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 800 окупантів, 1 танк, 4 бронемашини, 53 артсистеми, 170 БПЛА, а також 89 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1083790 (+800) осіб, танків – 11156 (+1) од, бойових броньованих машин – 23233 (+4) од, артилерійських систем – 32301 (+53) од, РСЗВ – 1477 (+1) од, засоби ППО – 1213 (+0) од, літаків – 422 (+0) од, гелікоптерів – 341 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 55446 (+170), крилаті ракети – 3664 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 60488 (+89), спеціальна техніка – 3952 (+0), - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.