00:51 02.09.2025

Окупанти втратили 144 особи на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 144 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 43 атаки, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 144 окупантів, з них 74 – безповоротно", - ідеться в повідомленні.

Також знищено п’ять одиниць автомобільної техніки, вісім мотоциклів, артилерійську систему, пункт управління БпЛА, три безпілотні літальні апарати та два укриття для особового складу; також пошкоджено дві артилерійські системи, два пункти управляння БпЛА та п’ять укриттів для особового складу окупантів.

Загалом на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 43 рази намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне у напрямку населених пунктів Балагану, Променя, Мирнограду, Родинського, Покровська. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02kodc3pamDGZbZeNQ2YUy3Vv2xo5wa6mSvCVkCwJxhUxLhzeCqMBNC87AScVjnaoYl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

