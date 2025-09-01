США розглянуть нові обмеження проти РФ через посилення обстрілів українських міст - міністр фінансів

США розглядатимуть обмеження проти Росії, оскільки війська РФ посилили обстріли мирних українських міст, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Коментуючи можливість запровадження санкцій проти Росії, Бессент зазначив, що всі варіанти залишаються на столі.

"Відтоді як відбулася телефонна розмова, коли європейські лідери та президент Зеленський перебували в Білому домі, наступного тижня він (Володимир Путін – ІФ-У) зробив прямо протилежне тому, що, як він дав зрозуміти, збирався зробити. Фактично, він в огидній манері посилив бомбардувальну кампанію", - зазначив Бессент в інтерв'ю Fox News.

Він зазначив, що варіанти нових обмежень проти Росії будуть обговорюватися вже цього тижня.

