Підліток постраждала через удар ворожого БпЛА по прикордонній громаді Чернігівщини

Підліток постраждала через удар ворожого безпілотника в понеділок ввечері по прикордонній громаді Чернігівщини, повідомив глава ОВА Вячеслав Чаус.

"Увечері 1 вересня росіяни ударили безпілотниками по місту Городня. Зафіксовано три вибухи", - написав він в телеграмі.

За словами Чауса, поранення отримала 14-річна дівчинка, її госпіталізують до обласної дитячої лікарні. Також травми отримала 50-річна місцева жителька, її госпіталізовано до місцевої лікарні.

Є пошкодження приватних будинків, додав глава ОВА.