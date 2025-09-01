Інтерфакс-Україна
Події
21:29 01.09.2025

Підліток постраждала через удар ворожого БпЛА по прикордонній громаді Чернігівщини

1 хв читати
Підліток постраждала через удар ворожого БпЛА по прикордонній громаді Чернігівщини

Підліток постраждала через удар ворожого безпілотника в понеділок ввечері по прикордонній громаді Чернігівщини, повідомив глава ОВА Вячеслав Чаус.

"Увечері 1 вересня росіяни ударили безпілотниками по місту Городня. Зафіксовано три вибухи", - написав він в телеграмі.

За словами Чауса, поранення отримала 14-річна дівчинка, її госпіталізують до обласної дитячої лікарні. Також травми отримала 50-річна місцева жителька, її госпіталізовано до місцевої лікарні.

Є пошкодження приватних будинків, додав глава ОВА.

 

Теги: #підліток #чернігівська_область #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:34 01.09.2025
Окупанти 307 раз обстріляли Чернігівську область за тиждень, поранені троє цивільних – обладміністрація

Окупанти 307 раз обстріляли Чернігівську область за тиждень, поранені троє цивільних – обладміністрація

10:07 01.09.2025
Одна загибла, троє постраждали в Харківській області минулої доби

Одна загибла, троє постраждали в Харківській області минулої доби

11:47 31.08.2025
Окупанти завдали удару по інфраструктурі під Ніжином, частина міста без світла – обладміністрація

Окупанти завдали удару по інфраструктурі під Ніжином, частина міста без світла – обладміністрація

08:14 31.08.2025
Атака дронів на Одещину: у Чорноморську пошкоджена енергетика, понад 25 тис. людей без світла

Атака дронів на Одещину: у Чорноморську пошкоджена енергетика, понад 25 тис. людей без світла

09:27 28.08.2025
Українські дрони завдали ударів по ще двох російських НПЗ – Мадяр

Українські дрони завдали ударів по ще двох російських НПЗ – Мадяр

01:55 27.08.2025
Суми опинилися під масованою атакою ворожих БпЛА - ОВА

Суми опинилися під масованою атакою ворожих БпЛА - ОВА

09:19 26.08.2025
ПС ЗСУ: Збито 47 ворожих БпЛА із 59, є влучання у 9 локаціях

ПС ЗСУ: Збито 47 ворожих БпЛА із 59, є влучання у 9 локаціях

17:52 21.08.2025
Через атаку безпілотником на Чернігівщині зазнали поранень дві жінки, одна з них у важкому стані

Через атаку безпілотником на Чернігівщині зазнали поранень дві жінки, одна з них у важкому стані

10:07 14.08.2025
Єрмак повідомив про повернення з окупованої території ще одного підлітка

Єрмак повідомив про повернення з окупованої території ще одного підлітка

21:15 29.07.2025
До Україні повернувся підліток, який провів три роки в окупації – Єрмак

До Україні повернувся підліток, який провів три роки в окупації – Єрмак

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: У четвер на засіданні "Коаліції охочих" обговоримо підготовлені пункти гарантій безпеки

Кабмін делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови

Зеленський доручив Умєрову скоординувати урядовців та енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО

Окупанти зайняли Комишуваху Донецької області на кордоні з Запорізькою та Дніпропетровською - DeepState

Заступник голови Нацполіції: підозрюваного у вбивстві Парубія інструктували, про спільників наразі невідомо

ОСТАННЄ

Зеленский обсудил с лидерами коалиционных фракций Бундестага финансовую, оборонную поддержку и дипломатию

Зеленський: Ірландія готова зробити внесок у гарантування безпеки для України

Зеленський і Рютте планують зміцнити позиції цієї осені

Апеляційний суд скасував вирок сторожу, який не відкрив укриття у поліклініці Деснянського району

Зеленський: У четвер на засіданні "Коаліції охочих" обговоримо підготовлені пункти гарантій безпеки

У центрі Києва вшановують памʼять Парубія

На позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО союзники запевнили Київ у підтримці в протидії російському терору

Макрон про зустріч "Коаліції охочих": Ми переглянемо позицію Росії, яка відмовляється від миру

Фіцо анонсував зустріч із Зеленським у п'ятницю

Сили оборони звільнили селище Новоекономічне на Донеччині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА