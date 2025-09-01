Інтерфакс-Україна
15:06 01.09.2025

Міносвіти: 457 шкіл припинили існування чи понизили ступінь через малокомплектність

Міносвіти: 457 шкіл припинили існування чи понизили ступінь через малокомплектність

В Україні 457 закладів середньої освіти припинили існування чи понизили ступінь через малокомплектність, повідомило Міністерство освіти і науки.

"Міністерство освіти і науки не ініціює закриття закладів освіти. Коли ми говоримо про 45 учнів - мова йде про фінансування з державного бюджету. Рішення про припинення фінансування закладів, які мають менше 45 дітей, з державного бюджету було прийнято  півтора роки тому… Всі інші рішення приймаються на стороні засновника, і засновники вправі прийняти цілу палітру рішень, як вони і зробили", - сказала заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова в ефірі національного телемарафону в понеділок, коментуючи питання про можливе закриття шкіл, в яких навчається менше 45 дітей.

За її словами, на весну 2024 року в Україні було 525 закладів освіти по всій Україні, які мали менше, ніж 45 дітей, і станом на сьогодні 457 із них пішли різними шляхами: ліквідація закладу з організацією підвезення до іншої школи; пониження ступеня до "девятирічки" чи початкової школи.

Вона відзначила, що у 57 закладах засновники (місцеві органи влади) вирішили фінансувати школу за власний кошт, попри те, що вона малочисельна.

