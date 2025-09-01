Групи оповіщення ТЦК з 1 вересня мають застосовувати боді-камери - Міноборони

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_uahttps://t.me/ministry_of_defense_ua

Групи оповіщення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) з 1 вересня мають застосовувати боді-камери, які будуть вести безперервний запис під час їхньої роботи, повідомило Міністерство оборони з посиланням на заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка.

"З 1 вересня 2025 року усі представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які працюють у групах оповіщення, будуть зобов’язані використовувати нагрудні боді-камери", - йдеться у повідомленні Міноборони України у телеграм-каналі.

Повідомляється, Міністерство оборони розпочало розбудову спеціальної ІТ-системи, щоб уніфікувати та централізувати процес відеофіксації заходів оповіщення.

Нова система передбачає: закупівлю уніфікованих камер; створення централізованого сховища з високим рівнем захисту даних; використання ПЗ для швидкого аналізу записів.

Як повідомлялося, поширення інформації про 41 інцидент за участю військовослужбовців ТЦК та СП було зафіксовано протягом серпня поточного року в зонах відповідальності підпорядкованих командуванню Сухопутних військ Збройних сил України, але 36 з них (87%) не були підтверджені та мають маніпулятивний характер. Підтверждені за місяць п'ять інцидентів в різних регіонах, що дійсно мали місце: по чотирьох з них розслідування триває, по одному військовослужбовця притягнуто до відповідальності.