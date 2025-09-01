Інтерфакс-Україна
Події
12:29 01.09.2025

Групи оповіщення ТЦК з 1 вересня мають застосовувати боді-камери - Міноборони

1 хв читати
Групи оповіщення ТЦК з 1 вересня мають застосовувати боді-камери - Міноборони
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_uahttps://t.me/ministry_of_defense_ua

Групи оповіщення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) з 1 вересня мають застосовувати боді-камери, які будуть вести безперервний запис під час їхньої роботи, повідомило Міністерство оборони з посиланням на заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка.

"З 1 вересня 2025 року усі представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які працюють у групах оповіщення, будуть зобов’язані використовувати нагрудні боді-камери", - йдеться у повідомленні Міноборони України у телеграм-каналі.

Повідомляється, Міністерство оборони розпочало розбудову спеціальної ІТ-системи, щоб уніфікувати та централізувати процес відеофіксації заходів оповіщення.

Нова система передбачає: закупівлю уніфікованих камер; створення централізованого сховища з високим рівнем захисту даних; використання ПЗ для швидкого аналізу записів.

Як повідомлялося, поширення інформації про 41 інцидент за участю військовослужбовців ТЦК та СП було зафіксовано протягом серпня поточного року в зонах відповідальності підпорядкованих командуванню Сухопутних військ Збройних сил України, але 36 з них (87%) не були підтверджені та мають маніпулятивний характер. Підтверждені за місяць п'ять інцидентів в різних регіонах, що дійсно мали місце: по чотирьох з них розслідування триває, по одному військовослужбовця притягнуто до відповідальності.

Теги: #тцк #міноборони #відеонагляд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:26 31.08.2025
Війна змусила розвідувальні служби змінити свій підхід до інформаційної безпеки - Буданов

Війна змусила розвідувальні служби змінити свій підхід до інформаційної безпеки - Буданов

12:31 31.08.2025
ОК "Північ": в серпні були повідомлення про 41 інцидент з ТЦК та СП, 87% з них мають маніпулятивний характер

ОК "Північ": в серпні були повідомлення про 41 інцидент з ТЦК та СП, 87% з них мають маніпулятивний характер

17:38 28.08.2025
Впровадження IT-вертикалі у ЗСУ, реєстр зброярів, онлайн-послуги ТЦК, запуск системи "Імпульс": Міноборони про плани з цифровізації

Впровадження IT-вертикалі у ЗСУ, реєстр зброярів, онлайн-послуги ТЦК, запуск системи "Імпульс": Міноборони про плани з цифровізації

13:14 27.08.2025
Українські компанії готові виробити мільйони дронів наступного року, проте є потреба у фінансуванні, - Міноборони

Українські компанії готові виробити мільйони дронів наступного року, проте є потреба у фінансуванні, - Міноборони

14:28 26.08.2025
Міноборони цифровізувало інформаційно-комунікаційну систему гарантування якості продукції

Міноборони цифровізувало інформаційно-комунікаційну систему гарантування якості продукції

13:53 26.08.2025
Литва організовує на своїй території виробництво української зброї – Міноборони

Литва організовує на своїй території виробництво української зброї – Міноборони

21:58 25.08.2025
У Міноборони Німеччини повідомили дату і місце наступного засідання "Рамштайну"

У Міноборони Німеччини повідомили дату і місце наступного засідання "Рамштайну"

20:33 22.08.2025
Сутички відбулись у Вінниці при спробі поліцейських заблокувати громадянина, якого розшукував ТЦК

Сутички відбулись у Вінниці при спробі поліцейських заблокувати громадянина, якого розшукував ТЦК

17:29 21.08.2025
Викрито масштабні зловживання під час закупівлі балістичних окулярів для Міноборони

Викрито масштабні зловживання під час закупівлі балістичних окулярів для Міноборони

13:52 21.08.2025
Посадовець ТЦК на Одещині за $10 тис. обіцяв таємно і без наслідків вивезти військового з частини

Посадовець ТЦК на Одещині за $10 тис. обіцяв таємно і без наслідків вивезти військового з частини

ВАЖЛИВЕ

Заступник голови Нацполіції: ми не кажемо, що підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався

Вивчаємо мотиви вбивства Парубія, не виключаємо жодної версії, зокрема замовлення з боку РФ - заступник голови Нацполіції

Про спільників підозрюваного у вбивстві Парубія неразі не відомо – заступник голови Нацполіції

Затриманому львів'янину оголошено про підозру у вбивстві Парубія - Офіс генпрокурора

Глава Нацполіції про вбивство Парубія: цей злочин не випадковий, у ньому є російський слід

ОСТАННЄ

Заступник голови Нацполіції: ми не кажемо, що підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався

Найближчі дні в Україні будуть теплими, на сході і в Карпатах пройде короткочасний дощ

Вивчаємо мотиви вбивства Парубія, не виключаємо жодної версії, зокрема замовлення з боку РФ - заступник голови Нацполіції

Про спільників підозрюваного у вбивстві Парубія неразі не відомо – заступник голови Нацполіції

Приватизацію Білгород-Дністровського морпорту завершено

Затриманому львів'янину оголошено про підозру у вбивстві Парубія - Офіс генпрокурора

Умєров анонсував найближчим часом проведення Технологічної Ставки, зокрема опрацюють забезпечення засобами далекобійної зброї

Сибіга: найкращий спосіб віддати данину пам'яті загиблим у Другій світовій війні - не допустити тих самих помилок сьогодні

Російський агресор невпинно обстрілював населені пункти України, є жертви, постраждалі, руйнування

В Україні працює 56 релокованих шкіл - Лісовий

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА