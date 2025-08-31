Працюємо, щоб забезпечення на осінь для армії було достатнім – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що забезпечення ЗСУ на осінній період буде достатнім. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

Президент також відзначив активний характер оборони від ворожих атак на найважчих напрямках і подякував військовим.

"Були доповіді наших військових. По ситуації на фронті. Передусім про Донецький напрямок – Покровськ, інші важливі ділянки. Ми захищаємо наші позиції, і принципово те, що це активний наш захист – ми знищуємо окупанта щодня. Дякую кожному нашому підрозділу за стійкість та влучність", - сказав Зеленський у відеозверненні.

"Працюємо також і щоб усього необхідного забезпечення на осінь для нашої армії було точно достатньо. Будуть зустрічі, будуть наші контакти з партнерами, плануємо дуже активний дипломатичний тиждень", - додав Зеленський.