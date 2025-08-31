Обстріли Херсонщини: 1 людина загинула, 8 поранено

У Херсонський області внаслідок російських обстрілів загинула 1 людина, ще 8 зазнали поранень, повідомляє глава ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення", - написав він в телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Наддніпрянське, Придніпровське, Чорнобаївка, Білозерка, Новодмитрівка, Берегове, Кізомис, Велетенське, Зорівка, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Микільське, Іванівка, Берислав, Томарине, Шилова Балка, Львове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Миколаївка, Новоолександрівка, Дудчани, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, приватний гараж та автомобілі.