Інтерфакс-Україна
Події
08:17 31.08.2025

Окупанти за добу втратили 810 осіб та 83 од. спецтехніки

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 810 окупантів, 2 танка, 2 бронемашини, 27 артсистем, 37 БПЛА, а також 83 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1082140 (+810) осіб, танків – 11151 (+2) од, бойових броньованих машин – 23212 (+2) од, артилерійських систем – 32199 (+27) од, РСЗВ – 1476 (+0) од, засоби ППО – 1213 (+0) од, літаків – 422 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 55062 (+371), крилаті ракети – 3664 (+38), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 60305 (+83), спеціальна техніка – 3952 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

