Окупанти втратили 111 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 111 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 38 атак, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 111 окупантів, з них 66 – безповоротно", - ідеться в повідомленні.

Також знищено два пункти управління безпілотними літальними апаратами, одну гармату, дві одиниці автомобільної техніки та десять ворожих безпілотних літальних апаратів.

Загалом на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 38 разів намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Никанорівка, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, у напрямку населених пунктів Покровськ та Золотий Колодязь. Дотепер триває чотири боєзіткнення.

