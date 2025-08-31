Інтерфакс-Україна
Події
01:07 31.08.2025

Окупанти втратили 111 осіб на покровському напрямку - Генштаб

1 хв читати

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 111 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 38 атак, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 111 окупантів, з них 66 – безповоротно", - ідеться в повідомленні.

Також знищено два пункти управління безпілотними літальними апаратами, одну гармату, дві одиниці автомобільної техніки та десять ворожих безпілотних літальних апаратів.

Загалом на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 38 разів намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Никанорівка, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, у напрямку населених пунктів Покровськ та Золотий Колодязь. Дотепер триває чотири боєзіткнення.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0xenHpXMaRc5yhPsNMr4eL2Lw1m64GqtLpvE2hK57BtRj3ugaaNUwaQ7wcQ9bybzUl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:56 30.08.2025
Окупанти за добу втратили 850 осіб та 106 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 850 осіб та 106 од. спецтехніки - Генштаб

06:30 30.08.2025
Посол США при НАТО: Ми надаємо деякі можливості для глибших ударів, і найімовірніше, українці ними скористаються

Посол США при НАТО: Ми надаємо деякі можливості для глибших ударів, і найімовірніше, українці ними скористаються

04:07 30.08.2025
Окупанти втратили 114 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 114 осіб на покровському напрямку - Генштаб

02:48 30.08.2025
Сили оборони відбили з початку доби 120 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 120 ворожих атак - Генштаб

15:34 29.08.2025
Найсерйознішою залишається ситуація на Покровському напрямку – Зеленський

Найсерйознішою залишається ситуація на Покровському напрямку – Зеленський

01:24 29.08.2025
Окупанти втратили 125 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 125 осіб на покровському напрямку - Генштаб

21:36 28.08.2025
Головкоми України й Норвегії обговорили напружену ситуацію на сході України

Головкоми України й Норвегії обговорили напружену ситуацію на сході України

19:36 26.08.2025
Села Запорізьке і Новогеоргіївка на Дніпропетровщині під контролем ЗСУ - речник Генштабу

Села Запорізьке і Новогеоргіївка на Дніпропетровщині під контролем ЗСУ - речник Генштабу

04:39 26.08.2025
Окупанти втратили 142 осіб на покровському напрямку, усього на фронті 136 боєзіткнень - Генштаб

Окупанти втратили 142 осіб на покровському напрямку, усього на фронті 136 боєзіткнень - Генштаб

11:43 25.08.2025
Під Лиманом ускладнилась ситуація на фронті, 63 ОМБр ліквідувала 17 окупантів

Під Лиманом ускладнилась ситуація на фронті, 63 ОМБр ліквідувала 17 окупантів

ВАЖЛИВЕ

До 34  збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Запоріжжя

Трамп підтвердив тристоронні переговори з Зеленським та Путіним

Зеленський: Розраховуємо, що на зустрічах в Китаї звучатиме підтримка щодо припинення вогню

Убивство Парубія було ретельно підготовлене, СБУ залучена до розслідування - Зеленський

Буданов попередив про велику хвилю "інформаційного нагнітання" через навчання в Білорусі

ОСТАННЄ

УДО відреагувало на звинувачення в ЗМІ щодо нібито відмови Парубію в держохороні

Після нічної атаки у Запоріжжі відновили електропостачання більшості споживачів – ОВА

ЗСУ звільнили село Мирне біля Куп'янська – ОСУВ "Дніпро"

Російські обстріли на Сумщині: поранено старосту села – ОВА

До 34  збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Запоріжжя

Ракета РФ знищила відділення "Укрпошти" в Києві

Постраждав чоловік через удар ворожого дрону по Запорізькій області

Генсек Ради Європи госпіталізований

Трамп підтвердив тристоронні переговори з Зеленським та Путіним

Трамп не має наміру відправляти війська в Україну, але допоможе Європі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА