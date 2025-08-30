Інтерфакс-Україна
23:45 30.08.2025

Після нічної атаки у Запоріжжі відновили електропостачання більшості споживачів – ОВА

Після нічної ворожої атаки Запоріжжя енергетики відновили електропостачання більшості споживачів, однак роботи ще тривають, повідомив глава ОВА Іван Федоров.

Між тим, додав Федоров, газопостачання поки не подали до трьох багатоповерхівок і 32 приватних будинків, пошкоджених ударами. Його повернуть в оселі після перевірки та відновлення всіх систем.

"Дякую усім працівникам, які ліквідовують наслідки атаки - ви робите надважливу роботу", - написав він.

Як повідомлялося, Росія здійснила наймасовіший удар в ніч на суботу по Запоріжжю, окупанти завдали 613 ударів по 15 населених пунктах регіону.

