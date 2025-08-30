Інтерфакс-Україна
Події
12:37 30.08.2025

У Львові встановлюють обставини вбивства політичного діяча, за даними джерел, йдеться про Андрія Парубія

1 хв читати
У Львові встановлюють обставини вбивства політичного діяча, за даними джерел, йдеться про Андрія Парубія

Правоохоронці встановлюють обставини вбивства громадсько-політичного діяча у Львові, йдеться про Андрія Парубія, колишнього голову Верховної Ради, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в правоохоронних органах.

"Сьогодні, близько опівдня, на 102 надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці. Встановлено, що загиблий - відомий громадський та політичний діяч 1971 року народження", - йдеться у повідомленні Нацполіції у суботу.

За даними джерел агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про Андрія Парубія.

Як повідомили у Нацполіції, до розкриття та розслідування залучаються слідчо-оперативні групи Головного слідчого управління Нацполіції та поліції Львівщини, Служба безпеки України та інші необхідні органи.

"Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення особи стрільця та місця його знаходження. Всі деталі будуть розголошуватися у порядку та обсязі, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством", - зазначили у Нацполіції.

Теги: #вбивство #парубій

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:33 30.08.2025
Свириденко про загибель Парубія: Це глибока втрата для країни

Свириденко про загибель Парубія: Це глибока втрата для країни

13:18 30.08.2025
У Парубія стріляли 8 разів, нападник був на електровелосипеді, замаскований під кур'єра, – джерела

У Парубія стріляли 8 разів, нападник був на електровелосипеді, замаскований під кур'єра, – джерела

12:55 30.08.2025
У Львові вбили нардепа Парубія - Зеленський

У Львові вбили нардепа Парубія - Зеленський

15:14 26.08.2025
Бездомний убив 23-річку українську біженку в американському місті Шарлотт - ЗМІ

Бездомний убив 23-річку українську біженку в американському місті Шарлотт - ЗМІ

15:27 14.08.2025
Суд призначив постійного адвоката убивці підлітка на фунікулері, затягування більше не буде – генпрокурор

Суд призначив постійного адвоката убивці підлітка на фунікулері, затягування більше не буде – генпрокурор

15:59 17.07.2025
Українське крило ультраправої групи "База" взяло на себе відповідальність за вбивство полковника СБУ Воронича в Києві

Українське крило ультраправої групи "База" взяло на себе відповідальність за вбивство полковника СБУ Воронича в Києві

17:16 16.07.2025
ЦПД: Спроби представити вбивство офіцера СБУ як приклад "боротьби союзників проти України" — це інформоперація Кремля

ЦПД: Спроби представити вбивство офіцера СБУ як приклад "боротьби союзників проти України" — це інформоперація Кремля

11:13 13.07.2025
СБУ ліквідувала кілерів, які вбили полковника Воронича у Києві

СБУ ліквідувала кілерів, які вбили полковника Воронича у Києві

19:51 12.07.2025
У Києві затримали підозрюваного у вбивстві на Троєщині, йому обрано запобіжний захід

У Києві затримали підозрюваного у вбивстві на Троєщині, йому обрано запобіжний захід

12:09 10.07.2025
За фактом убивства співробітника СБУ в Голосіївському районі Києва відкрите кримінальне провадження

За фактом убивства співробітника СБУ в Голосіївському районі Києва відкрите кримінальне провадження

ВАЖЛИВЕ

У Львові вбили нардепа Парубія - Зеленський

Дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років не спричинив зростання пасажиропотоку – Держприкордонслужба

У Запоріжжі вже 28 постраждалих

Минула ніч стала п'ятою за кількістю випущених по Україні та знешкоджених дронів і ракет за всю війну

ПС ЗСУ: черговий рекорд - збито або подавлено 548 цілей із 582

ОСТАННЄ

Стефанчук від імені Ради висловив співчуття через вбивство Парубія

Число постраждалих у Запоріжжі через нічну комбіновану атаку РФ зросло до 29 осіб

Сили оборони відкинули окупантів у Дніпропетровській та Харківській областях - DeepState

Дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років не спричинив зростання пасажиропотоку – Держприкордонслужба

Шмигаль подякував США за дозвіл на закупівлю обладнання Україні на $329,1 млн для Patriot і Starlink

Проєкт постанови про онлайн-трансляції Ради зареєстровано в парламенті

Польща примусово вислала 15 громадян України - ЗМІ

Відновлено залізничну інфраструктуру після нічного удару РФ по Київщині

У DeepState розповіли про тактику росіян з використанням антитепловізійних плащів

У Києві у сміттєвому баку знайшли цуценят, одне з них померло

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА