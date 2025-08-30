У Львові встановлюють обставини вбивства політичного діяча, за даними джерел, йдеться про Андрія Парубія

Правоохоронці встановлюють обставини вбивства громадсько-політичного діяча у Львові, йдеться про Андрія Парубія, колишнього голову Верховної Ради, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в правоохоронних органах.

"Сьогодні, близько опівдня, на 102 надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці. Встановлено, що загиблий - відомий громадський та політичний діяч 1971 року народження", - йдеться у повідомленні Нацполіції у суботу.

За даними джерел агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про Андрія Парубія.

Як повідомили у Нацполіції, до розкриття та розслідування залучаються слідчо-оперативні групи Головного слідчого управління Нацполіції та поліції Львівщини, Служба безпеки України та інші необхідні органи.

"Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення особи стрільця та місця його знаходження. Всі деталі будуть розголошуватися у порядку та обсязі, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством", - зазначили у Нацполіції.