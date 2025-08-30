Інтерфакс-Україна
Події
09:35 30.08.2025

У Херсонській області одна людина загинула, семеро поранені через ворожі обстріли

1 хв читати
У Херсонській області минулої доби загинула одна особа через ворожі обстріли, ще семеро дістали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2  багатоповерхівки та 3 приватні будинки. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопровід, водонапірну башту та приватні автомобілі", - написав він у телеграмі у суботу про підсумки минулої доби.

За його даними, через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 - дістали поранення.

Теги: #херсонська_область #обстріли

