Інтерфакс-Україна
Події
00:33 30.08.2025

Трамп обговорював участь Китаю в миротворчій місії в Україні – ЗМІ

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп нібито пропонував залучити Китай для постачання миротворців, які мали б контролювати нейтральну зону вздовж 1,3 тис. км фронту в Україні в рамках мирного врегулювання з Росією, за інформацією чотирьох джерел, ознайомлених з ситуацією повідомляє Financial Times.

Зустріч із обговорення цього питання відбулася минулого тижня у Білому домі за участю Трампа, європейських лідерів та президента України.

Як повідомляє видання, водночас високопосадовець адміністрації Трампа спростував цю інформацію, заявивши, що "це неправда" і що "жодних обговорень щодо китайських миротворців не було".

"Ідея використання китайських військ не підтримується європейськими столицями і раніше була відхилена президентом України Володимиром Зеленським через критичну підтримку Китаєм війни Росії. Трамп нібито прагнув схилити обидві сторони до мирної угоди, проте Москва та Київ досі мають розбіжності щодо ключових питань, зокрема контролю територій після війни", - зазначено в повідомленні.

Видання наголошує, що раніше російські представники пропонували, щоб "гарантуючі держави" — США, Велика Британія, Франція, Китай та Росія — захищали Україну у разі нового нападу, проте Україна відкинула цю пропозицію. Китай заявляв, що готовий "грати конструктивну роль" у вирішенні війни, проте участь у миротворчій місії Пекін спростовує.

Джерело: https://www.ft.com/content/dc6488e9-b853-4abe-b257-71a2e8a5c35b

Теги: #миротворці #китай #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:57 29.08.2025
Китай на Радбезі ООН: сподівається на "збереження імпульсу" для діалогу та переговорів, констатує значні розбіжності в позиціях України та РФ

Китай на Радбезі ООН: сподівається на "збереження імпульсу" для діалогу та переговорів, констатує значні розбіжності в позиціях України та РФ

12:36 29.08.2025
Трамп скасовує $1,5 млн допомоги на просування картин українських жінок

Трамп скасовує $1,5 млн допомоги на просування картин українських жінок

20:26 28.08.2025
Китай дозволяє РФ воювати попри їхні заяви, що не можна розширювати війну - Зеленський

Китай дозволяє РФ воювати попри їхні заяви, що не можна розширювати війну - Зеленський

08:54 28.08.2025
Адміністрація Трампа звернулася до Верховного суду щодо замороження фінансування іноземної допомоги

Адміністрація Трампа звернулася до Верховного суду щодо замороження фінансування іноземної допомоги

05:23 27.08.2025
Світової війни не буде, але буде економічна - Трамп

Світової війни не буде, але буде економічна - Трамп

07:59 26.08.2025
Трамп хоче перейменувати Пентагон на Міністерство війни

Трамп хоче перейменувати Пентагон на Міністерство війни

12:02 25.08.2025
КНР не планує направляти миротворців в Україну - МЗС

КНР не планує направляти миротворців в Україну - МЗС

15:15 23.08.2025
У Китаї говорять про готовність відправити миротворців в Україну - ЗМІ

У Китаї говорять про готовність відправити миротворців в Україну - ЗМІ

19:17 21.08.2025
Австралія стала лідером з поставок вина до Китаю за 7 місяців

Австралія стала лідером з поставок вина до Китаю за 7 місяців

00:01 21.08.2025
Науседа: Литва готова залучити миротворчі війська та спорядження в межах мандату Сейму

Науседа: Литва готова залучити миротворчі війська та спорядження в межах мандату Сейму

ВАЖЛИВЕ

Число загиблих у Києві через атаку РФ у ніч на 28 серпня зросло до 25 людей

У Генштабі спростували масове переведення військовослужбовців з ППО до піхоти

Єрмак у США запросив Віткоффа відвідати Україну

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки, бої тривають у двох локаціях

Українська делегація розпочала візит до США

ОСТАННЄ

Важливо зрозуміти: Україна не програє війну, а Росія не перемагає. Ми стоїмо міцно — Єрмак

Свириденко: делегація Міжнародної фінансової корпорації розвитку (DFC) приїде до України у вересні

Свириденко закликала до посилення тиску на РФ та негайного припинення вогню в Україні під час Радбезу ООН

Єрмак обговорив з Віткоффом подальші кроки щодо гарантій безпеки для України

США на Радбезі ООН закликали РФ негайно прийняти рішення про рух до миру та пригрозили санкційними наслідками

Держпідтримка АПК в 2026 році становитиме близько 5 млрд грн – нардеп Чернявський

ООН закликає до негайного припинення вогню та всеосяжного миру в Україні після масованої атаки 28 серпня

Комітет Ради схвалив до першого читання законопроєкт про компенсацію за пошкодження нерухомості під час війни

На Запоріжжі 69-річного чоловіка поранено внаслідок удару російського FPV-дрона

Франція та Німеччина нададуть Україні додаткові засоби ППО після масованих авіаударів РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА