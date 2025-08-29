Інтерфакс-Україна
Події
22:15 29.08.2025

ДСНС завершила ліквідацію наслідків нічного обстрілу Києва: 25 загиблих, серед них четверо дітей

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували наслідки нічного обстрілу Києва в ніч на 28 серпня, внаслідок якого загинули 25 людей, серед них четверо дітей, повідомила пресслужба ДСНС України в пʼятницю.

"У ніч проти 28 серпня росія завдала комбінованого удару по столиці. Загинуло 25 людей, серед них 4 дітей. Найбільші руйнування - у Дарницькому районі, де зруйновано пʼятиповерхівку", - йдеться в повідомленні.

До робіт на 19 локаціях у шести районах столиці було залучено понад 700 рятувальників, майже 150 одиниць техніки та сім собак. Врятовано 15 людей, з них четверо дітей.

За даними ДСНС, психологи служби, Нацполіції та Червоного Хреста надали допомогу 312 громадянам. Також вивезено понад 3,1 тис. тонн конструкцій і сміття, прибрано 26 пошкоджених автомобілів.

