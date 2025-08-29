Міноборони Данії: найближчими тижнями українська оборонна компанія відкриє виробництво в Данії

Міністр оборони Данії Троельс Люнд Поульсен заявив, що найближчим часом українські оборонні компанії можуть розпочати виробництво у Данії.

"Друга річ, яку я сьогодні згадаю, — це те, що можна назвати "данською моделлю 2.0". Сподіваюся, що за кілька тижнів ми запросимо першу українську оборонну компанію розпочати виробництво тут, у Данії, у безпечному середовищі", – сказав він під час брифінгу з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас у п’ятницю.

Поульсен зазначив, що очікує приєднання інших українських оборонних компаній до цього процесу пізніше цього року. "І я вважаю, що це також буде шляхом до надання ще більшої підтримки Україні", – підкреслив він.

Міністр також повідомив, що обговорював цю ініціативу під час візиту до Києва у неділю. "Під час цього візиту я мав можливість поговорити як з президентом Зеленським, так і з новим міністром оборони Денисом Шмигалем про перспективи запрошення українських оборонних компаній розпочати виробництво тут, у Данії. І вони повністю підтримують цю ідею", – сказав він.

