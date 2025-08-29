Інтерфакс-Україна
Події
17:08 29.08.2025

Посол України провів консультації із МВС Польщі щодо умов подальшого перебування українських біженців

Надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Польща Василь Боднар провів консультації з заступником міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацеєм Душчиком щодо правової невизначеності, яка може виникнути довкола умов подальшого перебування громадян України в Польщі після 1 жовтня 2025 р.

"З метою з'ясування реального стану речей сьогодні провів консультації із заступником Міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацеєм Душчиком. Польська сторона повідомила, що працює над врегулюванням ситуації та запевнила, що права українських громадян на проживання, працю, освіту, соціальну допомогу та медичне обслуговування будуть гарантовані й після 1 жовтня 2025 року, однак окремі практичні питання потребуватимуть уточнення", - написав Боднар у Facebook.

Посол зазначив, що громадяни України, які легально перебувають в Польщі, надалі залишатимуться в правовому полі цієї держави зокрема та ЄС в цілому. Навіть у разі відсутності нового закону будуть ухвалені перехідні рішення, які дозволять уникнути правового вакууму.

"Ми будемо тримати вас в курсі всіх актуальних змін і інформуватимемо про всі подальші рішення", - додав Боднар.

Як повідомлялось, 25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, який передбачав соцвиплати та безкоштовне медобслуговування для непрацюючих громадян України.

Теги: #польща #біженці #українці #консультації

