12:54 25.08.2025

Президент Польщі ветував закон щодо соцвиплат та безкоштовного медобслуговування для непрацюючих громадян України - ЗМІ

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, який передбачав соцвиплати та безкоштовне медобслуговування для непрацюючих громадян України, повідомляє польське видання Interia Wydarzenia.

"Президент Кароль Навроцький наклав вето на законопроект про допомогу українцям. "Я твердо вважаю, що допомога 800+ має бути доступною лише для тих українців, які докладають зусиль, щоб працювати в Польщі. Те саме стосується охорони здоров’я", – наводить видання слова Навроцького.

"Я вважаю, що ми повинні досягти тут певної форми соціальної справедливості. Поляків у їхній власній країні слід ставити принаймні нарівні з нашими гостями з України. Це для мене є фундаментальним, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді", – додав Навроцький.

Навроцький запропонував свій варіант законопроєкту, в якому зокрема будуть "нові рішення щодо надання громадянства". "Вважаю, що процес надання громадянства слід продовжити з трьох до 10 років, і така пропозиція буде включена до цього законопроекту", – оголосив він.

Ще один пункт, запропонований Навроцьким, стосується посилення покарання за незаконний перетин кордону.

