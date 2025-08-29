Найсерйознішою залишається ситуація на Покровському напрямку – Зеленський

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

На фронті найсерйознішою залишається ситуація на Покровському напрямку, де росіяни концентрують сили до 100 тис. людей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Покровський напрямок найсерйозніший сьогодні. Накопичення, концентрація там є до 100 тисяч, те, що є на ранок. Вони готують в будь-якому випадку наступальні дії. Важливо, що ми це знаємо і контролюємо", - сказав він під час брифінгу у п’ятницю.

Окрім того, ЗСУ проводять активні дії у Харківській і Донецькій областях, а також проводять пошукові дії на Куп’янському напрямку.

На Сумському напрямку триває витіснення ворога.

На Запорізькому змін немає, однак там небезпечно через те, що росіяни накопичують свої десантні сили, і це угруповання у них достатньо велике.