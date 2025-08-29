Інтерфакс-Україна
Події
15:07 29.08.2025

Україна наступного тижня організує європейський трек щодо гарантій безпеки – Зеленський

Україна наступного тижня організує європейський трек на рівні лідерів щодо гарантій безпеки, повідомив президент Володимир Зеленський.

"На наступному тижні європейський трек. Я думаю, що ми будемо організовувати на рівні лідерів, тому що деякі треба ставити точки щодо гарантій безпеки. Хочеться, щоб ми йшли одним шляхом, розуміли одне одного. Тому, думаю, ми на різних майданчиках будемо мати кілька зустрічей", - сказав Зеленський під час брифінгу в п’ятницю.

Глава держави сказав про плани обговорити з лідерами гарантії безпеки у форматі статті 5 НАТО.

За його словами, цього тижня українська команда працює в Катарі, Саудівській Аравії, Туреччині, ОАЕ, Швейцарії та США. У суботу ввечері відбудеться брифінг щодо роботи у цих країнах.

