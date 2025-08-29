Інтерфакс-Україна
Події
13:27 29.08.2025

У Києві по допомогу звернулися вже 877 осіб, які постраждали внаслідок масованої атаки РФ

1 хв читати
У Києві по допомогу звернулися вже 877 осіб, які постраждали внаслідок масованої атаки РФ
Фото: ДСНС Києва

Аварійно-відновлювальні заходи у Києві тривають на двох локаціях в Дарницькому районі, по допомогу звернулися 877 осіб, які постраждали або втратили майно, повідомив глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"На місці основних пошкоджень в Дарницькому районі розгорнуто штаб, де ми спільно з ДСНС, міськими службами, енергетиками, районом координуємо роботу по цій локації та по всьому місту. За оперативними даними, по допомогу по Києву звернулися вже 877 осіб, які постраждали, втратили майно. Склали 565 актів про пошкодження", - повідомив він у Телеграмі.

Ткаченко зазначив, що комунальники продовжують обстеження наслідків російської атаки у четвер, зокрема, з 5400 розбитих вікон близько 2500 вже закрили плівкою та листами, є родини, які потребують тимчасового переселення.

"23 родини потребують тимчасового поселення, з них 21 - в Дарницькому районі. Місця розміщення маємо для всіх. Дві родини наразі поселяємо в гуртожиток, інші - розглядають додаткові варіанти. Оформлюємо виплати 40тис. + 20тис. щомісячно… Ми будемо переходити на індивідуальне супроводження кожного постраждалого, кожної родини на всіх етапах", - написав Ткаченко.

Також на локаціях в Голосіївському районі Київавтодор відновлює дорожнє покриття. ДТЕК відновлює електропостачання посольства Азербайджанської Республіки, яке постраждало від російської атаки.

Ткаченко подякував рятувальникам, комунальникам, волонтерам та іншим службам, які задіяні у ліквідації руйнувань.

Теги: #київ #допомога #звернення #атака_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:09 29.08.2025
Екстрене засідання Радбезу ООН відбудеться у пʼятницю через російський удар по Києву

Екстрене засідання Радбезу ООН відбудеться у пʼятницю через російський удар по Києву

12:36 29.08.2025
Трамп скасовує $1,5 млн допомоги на просування картин українських жінок

Трамп скасовує $1,5 млн допомоги на просування картин українських жінок

10:07 29.08.2025
Рятувальні роботи на місці удару по п'ятиповерхівці в Києві завершилися, усього в місті 23 загиблих – Зеленський

Рятувальні роботи на місці удару по п'ятиповерхівці в Києві завершилися, усього в місті 23 загиблих – Зеленський

08:48 29.08.2025
У Києві тривають роботи на місці руйнувань внаслідок ворожого обстрілу

У Києві тривають роботи на місці руйнувань внаслідок ворожого обстрілу

02:09 29.08.2025
Уже 23 жертви російської атаки в Києві – Ткаченко

Уже 23 жертви російської атаки в Києві – Ткаченко

23:39 28.08.2025
Загиблих в Києві вже 22 людини - Ткаченко

Загиблих в Києві вже 22 людини - Ткаченко

22:35 28.08.2025
До ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ залучено понад 20 волонтерів УЧХ

До ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ залучено понад 20 волонтерів УЧХ

21:32 28.08.2025
Гарантії безпеки не працюють, коли на українські міста знову летять дрони і ракети, потрібне зміцнення армії – Порошенко

Гарантії безпеки не працюють, коли на українські міста знову летять дрони і ракети, потрібне зміцнення армії – Порошенко

21:01 28.08.2025
До 21 зросла кількість загиблих у Києві

До 21 зросла кількість загиблих у Києві

18:11 28.08.2025
Минула ніч стала третьою за кількістю знешкоджених та другою за кількістю випущених по Україні дронів та ракет

Минула ніч стала третьою за кількістю знешкоджених та другою за кількістю випущених по Україні дронів та ракет

ВАЖЛИВЕ

Екстрене засідання Радбезу ООН відбудеться у пʼятницю через російський удар по Києву

Держстат планує восени презентувати новий сайт

Рятувальні роботи на місці удару по п'ятиповерхівці в Києві завершилися, усього в місті 23 загиблих – Зеленський

Директор ДБР: До суду цього року передано матеріали щодо 75 правоохоронців за обвинуваченням у катуванні

На НВМК відбулися перші почесні поховання невідомих Захисників

ОСТАННЄ

МЗС Швеції викликало російського посла у Стокгольмі та висловило протест

"Обмін територіями" на зустрічі Віткоффа з Путіним перед самітом на Алясці не обговорювався – ЗМІ

"Метінвест Політехніка" уклала меморандум з Дніпровською політехнікою та розробляє спільну програму отримання подвійних дипломів - ректор

Київ вимагає скасування російської символіки на Венеційському кінофестивалі

Стало відомо про другого загиблого через ураження корабля ВМС ЗСУ, ще кількох моряків досі шукають

Бельгія збільшить свій внесок в PURL на EUR100 млн до EUR1,1 млрд цього року

Останні вихідні літа в Україні будуть дуже теплими і майже без дощів

Учасники додаткової сесії вступних до аспірантури отримали результати в персональних кабінетах

ДБР та СБУ оголосили підозру колишньому топменеджеру "Нафтогазу" за збитки державі в 26 млн грн

Жителька Сумської області намагалась продати своє немовля чоловікові для фіктивного батьківства

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА