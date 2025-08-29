У Києві по допомогу звернулися вже 877 осіб, які постраждали внаслідок масованої атаки РФ

Фото: ДСНС Києва

Аварійно-відновлювальні заходи у Києві тривають на двох локаціях в Дарницькому районі, по допомогу звернулися 877 осіб, які постраждали або втратили майно, повідомив глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"На місці основних пошкоджень в Дарницькому районі розгорнуто штаб, де ми спільно з ДСНС, міськими службами, енергетиками, районом координуємо роботу по цій локації та по всьому місту. За оперативними даними, по допомогу по Києву звернулися вже 877 осіб, які постраждали, втратили майно. Склали 565 актів про пошкодження", - повідомив він у Телеграмі.

Ткаченко зазначив, що комунальники продовжують обстеження наслідків російської атаки у четвер, зокрема, з 5400 розбитих вікон близько 2500 вже закрили плівкою та листами, є родини, які потребують тимчасового переселення.

"23 родини потребують тимчасового поселення, з них 21 - в Дарницькому районі. Місця розміщення маємо для всіх. Дві родини наразі поселяємо в гуртожиток, інші - розглядають додаткові варіанти. Оформлюємо виплати 40тис. + 20тис. щомісячно… Ми будемо переходити на індивідуальне супроводження кожного постраждалого, кожної родини на всіх етапах", - написав Ткаченко.

Також на локаціях в Голосіївському районі Київавтодор відновлює дорожнє покриття. ДТЕК відновлює електропостачання посольства Азербайджанської Республіки, яке постраждало від російської атаки.

Ткаченко подякував рятувальникам, комунальникам, волонтерам та іншим службам, які задіяні у ліквідації руйнувань.