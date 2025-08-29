Інтерфакс-Україна
07:48 29.08.2025

Окупанти за добу втратили 850 осіб та 109 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 850 осіб та 109 од. спецтехніки
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 850 окупантів, 4 танка, 6 бронемашин, 61 артсистема, 414 БПЛА, а також 109 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1080480 (+850) осіб, танків – 11143 (+4) од, бойових броньованих машин – 23191 (+6) од, артилерійських систем – 32125 (+61) од, РСЗВ – 1476 (+2) од, засоби ППО – 1213 (+1) од, літаків – 422 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 54375 (+414), крилаті ракети – 3626 (+28), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 60116 (+109), спеціальна техніка – 3952 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

