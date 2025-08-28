Інтерфакс-Україна
22:35 28.08.2025

До ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ залучено понад 20 волонтерів УЧХ

До ліквідації наслідків російської масованої комбінованої повітряної атаки в ніч на 28 серпня залучено понад 20 волонтерів Українського Червоного Хреста (УЧХ).

"Триває ліквідація наслідків масованої атаки у Києві… До реагування залучено понад 20 волонтерів Голосіївської та Дарницької районних організацій Українського Червоного Хреста у місті Києві та загону швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Спільно з ДСНС України волонтери працювали у Дарницькому і Голосіївському районах столиці.

Зранку команда загону швидкого реагування брала участь у деблокуванні тіл з-під завалів зруйнованого ракетою будинку у Дарницькому районі. Наразі на місці атаки діє пункт допомоги УЧХ, де постраждалі, їхні рідні можуть отримати першу домедичну та психологічну допомогу. Також необхідну підтримку у пункті допомоги можуть отримати рятувальники. У наметі можна випити води, чаю чи кави та зарядити телефони.

У Голосіївському районі волонтери надавали допомогу, а також забезпечували харчуванням та напоями постраждалих і рятувальників.

Як повідомлялось, станом на 20:45 внаслідок російської атаки на Київ підтверджена загибель 21 людини. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Джерело: https://www.facebook.com/reel/1089737769958753/

Теги: #допомога #тчху #атака

