19:57 28.08.2025

Порошенко назвав запізнілим, але правильним рішення визнати УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ

Порошенко назвав запізнілим, але правильним рішення визнати УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ
Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко назвав запізнілим наказ Державної служби України з етнополітики та свободи совісті про визнання Київської митрополії Української православної церкви (Московського патріархату) афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена – Російською православною церквою.

"Понад пʼять років тому ми вимагали від влади простого і очевидного рішення: назвати речі своїми іменами. УПЦ Московського патріархату має бути визнана тим, чим вона є насправді: структурою Російської православної церкви, яка діє в інтересах країни-агресорки. Сьогодні держава офіційно заявила: УПЦ (МП) афілійована з РПЦ, діяльність якої заборонена в Україні. Це рішення запізніле, але правильне", – написав Порошенко у Facebook.

За його словами, протягом останніх п'яти років Московський патріархат залишався важливим інструментом впливу РФ в Україні. "Не раз священики МП викривалися у зливі координат для ударів, роботі на ФСБ, поширенні кремлівської пропаганди та виправданні агресії. Це була частина гібридної війни проти України. Але тепер у держави є всі юридичні підстави діяти. Ми маємо сприяти та підтримувати всі громади, які обирають українську церкву, але водночас держава має захистити вірян від впливу ФСБ-шного осередку в Україні", – вважає Порошенко.

Як повідомлялося, 9 травня Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

УПЦ (МП) оскаржила в суді постанову уряду про затвердження порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

20 травня Держетнополітики почала дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП) з забороненою іноземною релігійною організацією, а 9 липня заявила, що виявила ознаки її афілійованості з РПЦ, діяльність якої в Україні заборонено. 17 липня Держетнополітики винесено УПЦ (МП) припис про усунення до 18 серпня порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації, а також затвердила перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов’язані з УПЦ (МП).

Пізніше УПЦ (МП) надіслала лист до Держетнополітики з роз’ясненням позиції щодо статус Церкви, а також заявили, що припис є втручанням у внутрішнє життя церкви і не може бути виконаний.

Як повідомлялося, Верховна Рада 19 серпня 265 голосами ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, що забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ. Закон набуває чинності через 30 днів після публікації, окрім двох положень: наступного дня після публікації Кабінет міністрів розпочинає підготовку підзаконних актів і через дев'ять місяців набуває чинності норма законопроєкту, яка дає змогу Державній службі з питань етнополітики та свободи совісті звертатися до суду з позовом про припинення діяльності релігійної організації, якщо служба встановила зв'язок її з РПЦ.

20 серпня голова Держетнополітики Віктор Єленський заяви, що якщо УПЦ (МП) не виконає припис, то її визнають афілійованою з РПЦ і подадуть позов до суду про її припинення. 27 серпня Держетнополітики визнало УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ.

Згідно з законом "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", УПЦ (МП) через 60 днів достроково позбудеться права на користування державним і комунальним майном.

