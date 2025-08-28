Інтерфакс-Україна
Події
18:51 28.08.2025

У РФ знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь - джерела

1 хв читати
У РФ знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь - джерела

На території РФ вранці у четвер, 28 серпня, в результаті вибуху знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За інформацією джерел в ГУР, атака на станцію відбулася близько 5 ранку 28 серпня. Як видно на отриманому відео, під залізничними цистернами, що перебували на залізничному полотні й вочевидь наповнені пальним, було закладено вибухівку.

За кілька секунд стався потужний вибух шляхом дистанційного підриву заряду. Після цього цистерни були охоплені вогнем з подальшим розповсюдження пожежі на всю територію залізничної станції.

Як повідомляє співрозмовник у розвідці, атака на вузлову станцію Твєрь є частиною комплексу заходів зі знищення логістичних спроможностей РФ в постачанні окупаційних військ паливно-мастильними матеріалами, боєприпасами та особовим складом.

Теги: #твєрь #гур_мо #знищення #залізниця #інфраструктура

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:55 28.08.2025
ГУР в Азовському морі уразив російський ракетний корабель проєкту "Буян-М"

ГУР в Азовському морі уразив російський ракетний корабель проєкту "Буян-М"

12:37 25.08.2025
Бензину немає і не буде – на День Незалежності України російським телеглядачам показали правду про "сво"

Бензину немає і не буде – на День Незалежності України російським телеглядачам показали правду про "сво"

15:31 24.08.2025
ГУР "привітав" окупантів з Днем Незалежності України

ГУР "привітав" окупантів з Днем Незалежності України

16:19 23.08.2025
Нові проєкти щодо посилення воєнної розвідки України обговорив Буданов із канадським філантропом Темертеєм й представниками діаспори

Нові проєкти щодо посилення воєнної розвідки України обговорив Буданов із канадським філантропом Темертеєм й представниками діаспори

11:50 23.08.2025
В окупованому Калиновому Алчевського району знищено трьох окупантів та їх техніку – ГУР

В окупованому Калиновому Алчевського району знищено трьох окупантів та їх техніку – ГУР

16:50 20.08.2025
Польща готова надати інфраструктуру для військової місії в Україні, але не своїх солдатів - глава Міноборони

Польща готова надати інфраструктуру для військової місії в Україні, але не своїх солдатів - глава Міноборони

19:11 15.08.2025
Російський намір щодо Добропілля був показати силу перед Аляскою, і фактично для окупанта це закінчується його знищенням - Зеленський

Російський намір щодо Добропілля був показати силу перед Аляскою, і фактично для окупанта це закінчується його знищенням - Зеленський

21:33 11.08.2025
Сили оборони знищили командний пункт 85-ї бригади військ РФ на Донеччині

Сили оборони знищили командний пункт 85-ї бригади військ РФ на Донеччині

13:47 09.08.2025
"Атеш" повідомляє про знищення заводу з виробництва "Шахедів" у російському Татарстані

"Атеш" повідомляє про знищення заводу з виробництва "Шахедів" у російському Татарстані

08:59 05.08.2025
Сили оборони за ніч знищили 29 ворожих БПЛА

Сили оборони за ніч знищили 29 ворожих БПЛА

ВАЖЛИВЕ

Вже 19 загиблих у Києві

Генпрокурор: В Україні за час війни загинуло понад 15 тис. мирних жителів

Ляєн: Україні потрібні гарантії безпеки, які перетворять її на сталевого дикобраза

Зеленський доручив МЗС з'ясувати всі факти щодо рішення Угорщини заборонити в'їзд військовому

Ердоган у розмові із Зеленським: Туреччина готова зробити все можливе для сприяння контактам на високому рівні заради миру

ОСТАННЄ

У МЗС України наголошують на важливості припинення вогню: інакше дуже важко відкривати шлях до дипломатії

Директорка "Грант Торнтон" Чала та Ярема з секретаріату Кабміну увійшли до складу наглядової ради "Укрпошти"

Порошенко назвав запізнілим, але правильним рішення визнати УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ

Україна організує важливі заходи на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН - Зеленський

У МЗС України закликали партнерів визнати геноцидом депортацію кримських татар

Нічний обстріл Києва зміцнив рішучість Канади сприяти припиненню війни в Україні з наданням їй гарантій безпеки - прем’єр

Старший детектив НАБУ Буздиган став заступником директора БЕБ

Раді рекомендують її зняти заборону довічно засудженим залишати колонію за виняткових обставин через рішення КС

Нардеп Іонушас: На необхідності вдосконалення відповідальності військових наполягають самі командири в/ч

Російський обстріл завдав пошкоджень головному офісу та відділенням ОТП Банку в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА