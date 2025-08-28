У РФ знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь - джерела

На території РФ вранці у четвер, 28 серпня, в результаті вибуху знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За інформацією джерел в ГУР, атака на станцію відбулася близько 5 ранку 28 серпня. Як видно на отриманому відео, під залізничними цистернами, що перебували на залізничному полотні й вочевидь наповнені пальним, було закладено вибухівку.

За кілька секунд стався потужний вибух шляхом дистанційного підриву заряду. Після цього цистерни були охоплені вогнем з подальшим розповсюдження пожежі на всю територію залізничної станції.

Як повідомляє співрозмовник у розвідці, атака на вузлову станцію Твєрь є частиною комплексу заходів зі знищення логістичних спроможностей РФ в постачанні окупаційних військ паливно-мастильними матеріалами, боєприпасами та особовим складом.