18:04 28.08.2025
Вже 19 загиблих у Києві
Стало відомо про 19-го загиблого через атаку ворога на столицю, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
"19 загиблих. На місці атаки в Дарницькому районі продовжуються пошуково-рятувальні роботи", - написав він у телеграмі.
Під завалами, за інформацією служб, ще може бути до 10 осіб, додав очільник КМВА.
Мер столиці Віталій Кличко додав, що серед загиблих — четверо дітей. Постраждали 63 мешканці міста, зокрема 11 дітей.
У стаціонарах міських лікарень перебувають 35 поранених, серед них шестеро дітей, написав мер у телеграм-каналі.