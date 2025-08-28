Вже 19 загиблих у Києві

Стало відомо про 19-го загиблого через атаку ворога на столицю, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"19 загиблих. На місці атаки в Дарницькому районі продовжуються пошуково-рятувальні роботи", - написав він у телеграмі.

Під завалами, за інформацією служб, ще може бути до 10 осіб, додав очільник КМВА.

Мер столиці Віталій Кличко додав, що серед загиблих — четверо дітей. Постраждали 63 мешканці міста, зокрема 11 дітей.

У стаціонарах міських лікарень перебувають 35 поранених, серед них шестеро дітей, написав мер у телеграм-каналі.