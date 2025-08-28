Інтерфакс-Україна
Події
17:52 28.08.2025

Зеленський: Туреччина готова долучитись до гарантій безпеки, зокрема у Чорному морі, та вивчає, яким чином це зробити

2 хв читати
Зеленський: Туреччина готова долучитись до гарантій безпеки, зокрема у Чорному морі, та вивчає, яким чином це зробити

Президенти України та Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган обговорили параметри можливої участі Туреччини у гарантіях безпеки для України, повідомив очільник Української держави.

"Багато говорили про гарантії безпеки. Зараз над напрацюванням кожного конкретного компонента працюють радники з питань національної безпеки, наступного тижня вся конфігурація буде на папері", - написав Зеленський за підсумками розмови з Ердоганом.

За словами Зеленського, президент "Ердоган повідомив, що долучає до процесу свого міністра оборони, щоб зрозуміти, як саме Туреччина може допомогти в гарантуванні безпеки, зокрема і в Чорному морі".

Він також повідомив, що з Ердоганом обмінялися думками щодо актуальної ситуації та обговорили наступні дипломатичні кроки. "Україна готова говорити у форматі лідерів, бо це єдиний дієвий формат. І, на жаль, саме Росія ухиляється від цього та продовжує війну", - зазначив Зеленський.

Говорячи про наслідки російського комбінованого удару по Києву, Зеленський повідомив про удари по турецькому підприємству, по Посольству Азербайджану, Представництву Євросоюзу, Британській Раді, по житлових масивах. "Це відповідь Путіна на всі спроби України, США, наших європейських партнерів зупинити вбивства. Саме тому потрібен тиск – санкціями, митами, політичний тиск. Розраховуємо на сильні кроки", - додав він.

Зеленський висловив вдячність Туреччині за підтримку України, "наших людей, за постійну готовність і прагнення допомогти в досягненні реального миру. Дуже цінуємо всю допомогу з боку Туреччини".

Теги: #гарантії_безпеки #туреччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:10 28.08.2025
Ляєн: Україні потрібні гарантії безпеки, які перетворять її на сталевого дикобраза

Ляєн: Україні потрібні гарантії безпеки, які перетворять її на сталевого дикобраза

15:15 28.08.2025
Умєров прибув до Туреччини, зустрівся з міністром оборони та главою МЗС

Умєров прибув до Туреччини, зустрівся з міністром оборони та главою МЗС

11:54 27.08.2025
Зеленський: Час організовувати формат для розмови лідерів щодо гарантій безпеки

Зеленський: Час організовувати формат для розмови лідерів щодо гарантій безпеки

19:32 26.08.2025
Безпекові гарантії для України мають бути юридично зобов’язувальними - Сибіга

Безпекові гарантії для України мають бути юридично зобов’язувальними - Сибіга

10:36 26.08.2025
Вадефуль: Путін повинен довести світові, що він готовий припинити війну проти України

Вадефуль: Путін повинен довести світові, що він готовий припинити війну проти України

19:11 25.08.2025
Європа надасть Україні значні гарантії безпеки, а США допомагатимуть – Трамп

Європа надасть Україні значні гарантії безпеки, а США допомагатимуть – Трамп

14:18 25.08.2025
Келлог повідомив про складний переговорний процес щодо гарантій безпеки для України

Келлог повідомив про складний переговорний процес щодо гарантій безпеки для України

16:04 24.08.2025
Зеленський: Ми говоримо про ті гарантії безпеки, що нас будуть захищати, а не про гарантії безпеки від РФ

Зеленський: Ми говоримо про ті гарантії безпеки, що нас будуть захищати, а не про гарантії безпеки від РФ

17:47 23.08.2025
Туреччина також розглядає потенційну відправку своїх військових до України в рамках гарантій безпеки – посол Джелял

Туреччина також розглядає потенційну відправку своїх військових до України в рамках гарантій безпеки – посол Джелял

15:49 23.08.2025
Драгоне: питання гарантій безпеки й контингентів союзних країн на території України все ще перебуває "в зародковому стані"

Драгоне: питання гарантій безпеки й контингентів союзних країн на території України все ще перебуває "в зародковому стані"

ВАЖЛИВЕ

Вже 19 загиблих у Києві

Генпрокурор: В Україні за час війни загинуло понад 15 тис. мирних жителів

Ляєн: Україні потрібні гарантії безпеки, які перетворять її на сталевого дикобраза

Зеленський доручив МЗС з'ясувати всі факти щодо рішення Угорщини заборонити в'їзд військовому

Ердоган у розмові із Зеленським: Туреччина готова зробити все можливе для сприяння контактам на високому рівні заради миру

ОСТАННЄ

Уряд оновив правила у сфері е-нотаріату

Минула ніч стала третьою за кількістю знешкоджених та другою за кількістю випущених по Україні дронів та ракет

Келлог засудив атаку РФ по Україні: Ці жахливі атаки загрожують миру, якого прагне президент США

Вже 19 загиблих у Києві

Дві групи дітей та молодих людей повернулися з тимчасово окупованих територій

Вночі завдано ракетного удару по заводу Bayraktar

Brave1 запускає грантові конкурси та оновлену грантову програму

Впровадження IT-вертикалі у ЗСУ, реєстр зброярів, онлайн-послуги ТЦК, запуск системи "Імпульс": Міноборони про плани з цифровізації

Шмигаль розповів про побудову мережі Kill Web, яка дозволяє бачити поле бою як цілісну систему

Менше ніж за тиждень СБУ уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА