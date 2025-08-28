Зеленський: Туреччина готова долучитись до гарантій безпеки, зокрема у Чорному морі, та вивчає, яким чином це зробити

Президенти України та Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган обговорили параметри можливої участі Туреччини у гарантіях безпеки для України, повідомив очільник Української держави.

"Багато говорили про гарантії безпеки. Зараз над напрацюванням кожного конкретного компонента працюють радники з питань національної безпеки, наступного тижня вся конфігурація буде на папері", - написав Зеленський за підсумками розмови з Ердоганом.

За словами Зеленського, президент "Ердоган повідомив, що долучає до процесу свого міністра оборони, щоб зрозуміти, як саме Туреччина може допомогти в гарантуванні безпеки, зокрема і в Чорному морі".

Він також повідомив, що з Ердоганом обмінялися думками щодо актуальної ситуації та обговорили наступні дипломатичні кроки. "Україна готова говорити у форматі лідерів, бо це єдиний дієвий формат. І, на жаль, саме Росія ухиляється від цього та продовжує війну", - зазначив Зеленський.

Говорячи про наслідки російського комбінованого удару по Києву, Зеленський повідомив про удари по турецькому підприємству, по Посольству Азербайджану, Представництву Євросоюзу, Британській Раді, по житлових масивах. "Це відповідь Путіна на всі спроби України, США, наших європейських партнерів зупинити вбивства. Саме тому потрібен тиск – санкціями, митами, політичний тиск. Розраховуємо на сильні кроки", - додав він.

Зеленський висловив вдячність Туреччині за підтримку України, "наших людей, за постійну готовність і прагнення допомогти в досягненні реального миру. Дуже цінуємо всю допомогу з боку Туреччини".