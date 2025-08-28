Глава дипломатії ЄС: викликаємо російського посла в Брюсселі

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас після нічної російської атаки на Київ, в наслідок якої було серйозно пошкоджено представництво Євросоюзу, повідомила про виклик посла РФ в Брюсселі.

"Я щойно розмовляла зі своїми колегами з Представництва ЄС у Києві, після того, як наша будівля була пошкоджена російським ударом. Ваша рішучість продовжувати підтримувати Україну додає нам сил. Жодна дипломатична місія ніколи не повинна бути мішенню. У відповідь ми викликаємо російського посла в Брюсселі", - написала Каллас у соцмережі Х.