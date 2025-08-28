Інтерфакс-Україна
Події
13:29 28.08.2025

Глава дипломатії ЄС: викликаємо російського посла в Брюсселі

1 хв читати
Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас після нічної російської атаки на Київ, в наслідок якої було серйозно пошкоджено представництво Євросоюзу, повідомила про виклик посла РФ в Брюсселі.

"Я щойно розмовляла зі своїми колегами з Представництва ЄС у Києві, після того, як наша будівля була пошкоджена російським ударом. Ваша рішучість продовжувати підтримувати Україну додає нам сил. Жодна дипломатична місія ніколи не повинна бути мішенню. У відповідь ми викликаємо російського посла в Брюсселі", - написала Каллас у соцмережі Х.

Теги: #атака_рф #каллас #єс

