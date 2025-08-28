Число загиблих у Києві через російську атаку збільшилось до 15 осіб, серед них четверо дітей – КМВА

Унаслідок атаки ворога на столицю в ніч на четвер відомо про 15 людей, четверо з них – діти, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"15 осіб станом на зараз загинули внаслідок російської атаки. В тому числі 4 дитини. У Дарницькому районі пошуково-рятувальна операція триває. Також серед потерпілих - 10 дітей. Уточнюємо. ", — написав він у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялось про 14 загиблих та 48 постраждалих.