В ЄС вважають навмисним удар РФ по будівлі поруч з представництвом Євросоюзу

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова засудили нічну атаку РФ по Києву, внаслідок якої постраждала будівля представництва ЄС.

"Ще одна ніч безжальних бомбардувань Росії вразила цивільну інфраструктуру і забрала життя невинних людей. Вони також уразили наше Представництво ЄС у Києві. Співробітники нашого Представництва безпеці. Росія повинна негайно припинити свої безрозбірливі атаки на цивільну інфраструктуру та приєднатися до переговорів про справедливий і тривалий мир", - написала фон дер Ляєн у соцмережі Х.

Президент Європейської ради Кошта також висловив співчуття у зв’язку з загибеллю українців після атаки РФ.

"Мої думки з українськими жертвами, а також із співробітниками представництва ЄС в Україні, будівля якого була пошкоджена в результаті цього навмисного російського удару. ЄС не буде заляканий. Агресія Росії лише зміцнює нашу рішучість підтримувати Україну та її народ ", – написав він у соцмережі Х.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова у Facebook зазначила, що Київ зазнав одного з наймасовіших ударів з початку повномасштабного вторгнення. За її словами, точний удар зруйнував будівлю, що прилягає до Представництва Європейського Союзу.

"Його вибухова хвиля сильно пошкодила нашу будівлю, а також житлову вежу, де живе багато колег. На щастя, всі вони в безпеці. Але приголомшені та налякані. Те, що вони пережили протягом 12 годин безперервної тривоги, неймовірно", - написала посол.

Матернова рішуче засудила атаку РФ по Києву, назвавши це "не військовою операцією , а терором".

"Війна безпосередньо торкнулася їх минулої ночі. Війна торкнулася Європейського Союзу. І ніхто мене не переконає, що це не було наміром Путіна. Ніхто не в безпеці. Ні сім'ї в своїх домівках. Ні діти в своїх ліжках. Ні ті, хто представляє ЄС у Києві. Путін не зупиниться ні перед чим. Він бомбить, руйнує, вбиває. Це не військова операція. Це терор", - заявила посол.

Матернова також наголосила, що ЄС підтримує Україну, адже "ця війна глибоко торкається всіх нас. І разом ми повинні їй протистояти".