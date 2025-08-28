Інтерфакс-Україна
Події
11:19 28.08.2025

У Києві 29 серпня оголошено Днем жалоби – мер

1 хв читати
У Києві 29 серпня оголошено Днем жалоби – мер
Фото: https://kyiv.klichko.org/

День жалоби оголошено в Києві у п'ятницю, 29 серпня, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

"Завтрашній день, 29 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. У пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", - написав він у телеграм у вівторок.

Мер поінформував, що цього дня буде приспущено прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 29 серпня в місті заборонено будь-які розважальні заходи.

Як повідомлялося, внаслідок комбінованої атаки на Київ із застосуванням БпЛА та ракет у четвер, 28 серпня, загинуло 14 людей, 48 постраждали. Ці дані можуть змінюватись, оскільки йде розбір завалів будинку, у який влучила ворожа ракета.

Теги: #київ #день_жалоби #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:27 28.08.2025
Число загиблих у Києві через російську атаку збільшилось до 15 осіб, серед них четверо дітей – КМВА

Число загиблих у Києві через російську атаку збільшилось до 15 осіб, серед них четверо дітей – КМВА

11:37 28.08.2025
В ЄС вважають навмисним удар РФ по будівлі поруч з представництвом Євросоюзу

В ЄС вважають навмисним удар РФ по будівлі поруч з представництвом Євросоюзу

11:27 28.08.2025
УЧХ надає допомогу постраждалим від російської повітряної атаки у Києві

УЧХ надає допомогу постраждалим від російської повітряної атаки у Києві

11:26 28.08.2025
Нацполіція: 10 людей вважаються безвісти зниклими внаслідок масованої ворожої атаки по Києву

Нацполіція: 10 людей вважаються безвісти зниклими внаслідок масованої ворожої атаки по Києву

11:17 28.08.2025
В Києві внаслідок атаки РФ вже 14 загиблих, з них троє дітей

В Києві внаслідок атаки РФ вже 14 загиблих, з них троє дітей

10:56 28.08.2025
Атака РФ на Київ демонструє навмисний вибір ескалації та глузування з мирних зусиль - Каллас

Атака РФ на Київ демонструє навмисний вибір ескалації та глузування з мирних зусиль - Каллас

10:33 28.08.2025
Число загиблих у Києві через російську атаку збільшилось до 12 осіб, серед них троє дітей – КМВА

Число загиблих у Києві через російську атаку збільшилось до 12 осіб, серед них троє дітей – КМВА

10:14 28.08.2025
Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Київ зросла до 48 осіб, відомо про 10 загиблих - КМВА

Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Київ зросла до 48 осіб, відомо про 10 загиблих - КМВА

10:06 28.08.2025
Столичний ЖК Chicago Central House пошкоджено внаслідок нічної атаки

Столичний ЖК Chicago Central House пошкоджено внаслідок нічної атаки

09:56 28.08.2025
Кос засудила удар РФ по Києву, через який було пошкоджено представництво ЄС

Кос засудила удар РФ по Києву, через який було пошкоджено представництво ЄС

ВАЖЛИВЕ

Число загиблих у Києві через російську атаку збільшилось до 15 осіб, серед них четверо дітей – КМВА

Україна діятиме дзеркально у відповідь на рішення Угорщини заборонити в’їзд військовому - Сибіга

Нацполіція: 10 людей вважаються безвісти зниклими внаслідок масованої ворожої атаки по Києву

В Києві внаслідок атаки РФ вже 14 загиблих, з них троє дітей

Число загиблих у Києві через російську атаку збільшилось до 12 осіб, серед них троє дітей – КМВА

ОСТАННЄ

У ДТП на Кіровоградщині загинуло 6 людей, серед них – дитина, ще 6 постраждали – ДСНС

Офіс ЄІБ у Києві пошкоджено внаслідок нічної російської атаки

У PinchukArtCentre відкривається шість виставок

СБУ: 68-річний мешканець прифронтового селища на Запоріжжі отримував від ворога дронами вибухівку для терактів

Голова Держводагентства: Водну кризу у постраждалих від воєнних дій регіонах можна подолати

Україна діятиме дзеркально у відповідь на рішення Угорщини заборонити в’їзд військовому - Сибіга

ГУР в Азовському морі уразив російський ракетний корабель проєкту "Буян-М"

Уряд погодився зі звільненням від оподаткування невеликих доходів від продажу через цифрові платформи

Внаслідок російської атаки є локальні відключення споживачів у кількох областях –"Укренерго"

Офіс British Council у Києві значно пошкоджений в результаті російського обстрілу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА