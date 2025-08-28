У Києві 29 серпня оголошено Днем жалоби – мер

Фото: https://kyiv.klichko.org/

День жалоби оголошено в Києві у п'ятницю, 29 серпня, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

"Завтрашній день, 29 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. У пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", - написав він у телеграм у вівторок.

Мер поінформував, що цього дня буде приспущено прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 29 серпня в місті заборонено будь-які розважальні заходи.

Як повідомлялося, внаслідок комбінованої атаки на Київ із застосуванням БпЛА та ракет у четвер, 28 серпня, загинуло 14 людей, 48 постраждали. Ці дані можуть змінюватись, оскільки йде розбір завалів будинку, у який влучила ворожа ракета.